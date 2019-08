Josimar toma radical decisión con bailarina menor de edad tras escándalo con su esposa

Josimar Fidel continúa en el ojo de la tormenta. El salsero tomó una radical decisión con la bailarina menor de edad de su agrupación musical, con quien fue vinculado en una relación amorosa. Esto meses después de haberse separado de su esposa Gianella Ydoña.

El cantante de salsa fue captado en pleno concierto con la compañía de otra bailarina, quién brindó declaraciones sobre su excompañera de trabajo.

PUEDES VER Expareja de Josimar recordó que cantante la maltrató cuando estuvo embarazada

Cabe mencionar que la bailarina, de 17 años, fue grabada ingresando a la casa de Josimar con una llave, además a través de Instagram, la menor difundió imágenes del dormitorio del salsero.

Gianella Ydoña reconoció el lugar que compartió con su aún esposo pero que, según su versión, tuvo que abandonar con su hijo por ordenes de él.

La bailarina de Josimar no estaría participando de los conciertos. Así se evidenció en el show que se realizó en Trujillo, Gabriela Moura quien fue compañera de trabajo de la menor reveló detalles.

Según Moura, la bailarina de iniciales A. Z. ya no viaja con ‘Josimar y su Yambú’. “Yo no opino nada, yo no soy, estoy tranquila haciendo mi trabajo, no sé nada del tema, no comento nada del tema. Sí claro (la conoce), era mi compañera de trabajo", expresó.