“¿Quieres que te recuerden borracho?”, así se burló J Balvin de Maluma

J Balvin es uno de los artistas que suele hacer gala de su buen amor a través de las redes sociales. En esta oportunidad, el colombiano lanzó un irónico comentario sobre su compatriota, Maluma, el cual provocó las risas de miles de cibernautas.

Maluma compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una foto donde lucía muy sonriente, con el pelo pintado y usando una polera de Guns N’ Roses y algunas joyas de oro. Junto a esta imagen, el intérprete de “Felices los 4”, escribió un reflexivo mensaje para todos sus fans. “El día que me muera, quiero que me recuerden así”, fue la breve pero significativa frase del ‘Pretty Boy’.

Al leer esto, los fanáticos del artista se conmovieron y le respondieron con una serie de comentarios donde le demostraban su gran admiración. “Así y más feliz”, “nunca vas a morir”, “no digas eso”, “gracias a Dios te tenemos con tu bella voz”, “ruego ese día nunca llegue, siempre te recordaremos”, “te amo”, fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, un comentario en particular llamó la atención, el de J Balvin. El intérprete de “Con altura” no dudó en burlarse de las palabras de Maluma con una curiosa expresión. “¿Que te recuerden borracho?”, escribió el reggaetonero.

Los fans de Maluma se divirtieron con lo dicho por J Balvin, pues confesaron haberse reído con lo dicho por el colombiano. Algunos no dudaron en pedir, a modo de broma, que le quiten el celular, para que deje de ironizar.

Recordemos que esta no es la primera vez que J Balvin hace de las suyas con comentarios en las redes sociales. Anteriormente, el intérprete de “Reggaeton” ya se ha burlado de Maluma y también de Nicky Jam.

J Balvin pide que Maluma no lo copie

El reggatonero J Balvin publicó en Instagram un video donde pedía que Maluma no lo copiara. El post lo hizo después de ver que el intérprete de “Mala mia” usó una prenda igual a la suya. “Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco. Que muchas gracias”, expresó el colombiano.

Maluma no fue ajeno al mensaje de J Balvin y decidió responderle. “Él quiere ser como yo, pero hay que dejarlo, que trate. Te quiero, Jose”, respondió y originó una nueva respuesta de su compatriota”, expresó, de forma burlona, el ‘Pretty Boy’.