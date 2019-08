Isabela Moner:“En cada proyecto quiero representar a Perú”

ESTRELLA LATINA. De ascendencia peruana, conversa sobre Dora y la Ciudad Perdida, su nuevo reto actoral, donde habla en quechua.

Isabela Moner (Cleveland, Ohio, 10 de julio de 2001) es una joven actriz y cantante de raíces peruanas que sigue dando de qué hablar en Hollywood. Desde el jueves 29 de agosto, estará en todas las salas de cine, protagonizando Dora y la Ciudad Perdida, una historia con elementos (ficticios) incaicos, además de algunos diálogos en quechua.

Imagino que para ti esta película es muy especial porque no solo interpretas a un personaje popular como Dora (la exploradora) sino porque además habla mucho de lo que son los incas y la peruanidad…

Sí, es muy especial y no sé si habrá otra película en mi carrera que represente a Perú de esta manera. Es una historia muy profunda y sentimental para mí porque pude aprender quechua, llamaba a mi tía para que me traduzca. La película representa a Perú bastante bien.

Precisamente una de las grandes sorpresas de la película es escucharte hablar quechua. ¿Lo aprendiste fonéticamente o intentaste ir más allá y aprender el idioma?

Me mandaban grabaciones de voz sobre la manera de hablar en quechua las líneas específicas de la película, pero habían palabras que no tenían traducción y para eso llamaba a mi tía abuela en Perú para preguntarle cómo se decían ciertas palabras y a veces la interrumpía mientras cocinaba y me decía “¿por qué fastidias tanto?” y yo le tenía que explicar “tía, es para una película, es muy importante”, pero no me entendía (risas).

¿Cuando hiciste la prueba, el guion de Dora y la Ciudad Perdida ya tenía todos estos elementos sobre los incas y Perú?

Sí, fue una coincidencia, pero me pareció tan genial, sentí que estaba cerrando un círculo en mi carrera, porque en cada proyecto quiero representar a mi querido Perú, pero no siempre es posible porque acá piensan que todos los latinoamericanos somos mexicanos y no es verdad. Este era un proyecto donde por fin podía hacerlo.

¿Quieres que se te reconozca no solo como latina sino sobre todo como peruana?

A lo largo de mi vida siempre quise sentirme, descubrir más de mi identidad y acercarme a mis raíces, por eso cada año voy a Perú a visitar a mis abuelos, y me siento más conectada a esa parte de mi sangre que a la estadounidense. Me siento más cómoda con mi familia de Perú, quizá por la forma en la que aman, me abrazan y reciben cada vez que regreso. Me siento más feliz con ellos.

¿Tuviste que pasar por casting o Nickelodeon pensó en ti directamente?

Me invitaron a hacer la audición, pero yo pedí primero ver el guion, y cuando lo vi pensé que era increíble y que quería formar parte de algo tan gracioso y que también tenía acción. Dora es un personaje muy poderoso y con gran sentido de la aventura y sentía que yo podía hacer algo especial con este papel, entonces hice la prueba frente al director repasando varias escenas y dos semanas después me llamaron para decirme que había logrado el papel.

En los últimos años en tu carrera has intercalado grandes producciones como Transformers 5 y Dora y la Ciudad Perdida, con películas algo más pequeñas como Sicario 2 o Familia al instante, pero ¿cuál es tu prioridad?

Mi prioridad es no tener una carrera aburrida, quiero ser parte de diferentes proyectos, interpretar a distintos personajes en distintas historias, pero a decir verdad es la música mi primer amor y por eso estoy por grabar mi primer sencillo, he hecho duetos, cosas pequeñas, pero con mi disquera pienso poner mi atención de lleno a la música. ❖

Eva Longoria es la mamá de Dora