Frida Sofía se quiebra al revelar que se hizo un aborto

Luego de varios meses de rumores, Frida Sofía, la única hija de la cantante Alejandra Guzmán, confirmó los rumores del presunto aborto que se realizó.

Como se recuerda, la modelo y la polémica artista se enfrascaron en una pelea mediática debido a la amistad que iniciaron la intérprete de “Eternamente bella” y la expareja de la joven, Christian Estrada.

A raíz del acercamiento, Frida Sofía desató su ira y aseguró que su madre suele meterse con sus parejas. Ante esto, Estrada concedió una entrevista para Telemundo donde negó tajantemente tener una relación sentimental con Alejandra Guzmán.

En medio de la conversación, el sujeto reveló que la novel cantante sufrió un aborto, el cual fue desmentido, poco después, por Frida.

Tras la entrevista, Frida Sofía se tomó una foto con la presentadra Pati Chapoy.

No obstante y luego de varios meses de especulaciones, Frida Sofía se animó a confesar que en algún momento estuvo esperando un bebé.

“No he sido completamente honesta. En cuanto a todo lo que ha pasado, al distanciamiento de mi madre y a las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte. Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida. Porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho”, comentó Frida Sofía entre lágrimas.

Asimismo, contó que tomó la radical decisión porque sintió que Christian Estrada solo se le acercó por dinero.

“Fui al ginecólogo, me dijeron que tenía 5 semanas de embarazo. Me preguntaron si quería tener al bebé y ahí dije que no, porque yo no quiero traer una criatura al mundo cuando no estoy lista, cuando no voy a tener a su padre ahí”, relató.

El fin de la relación de Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Según Frida Sofía señaló que le dolió mucho no haber contado con el apoyo de Alejandra Guzmán cuando se realizó el aborto.

“Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Christian. Ella me dijo: ‘Bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?’, por las medicinas que tomo sería un embarazo de alto riesgo”, señaló la modelo.