Luciana Fuster es captada junto a Austin Palao tras ruptura con Emilio Jaime

Luciana Fuster y Austin Palao estuvieron presentes en un mismo evento y fueron captados juntos por las cámaras del programa “Válgame Dios”. Este encuentro se dio tan solo unas semanas después de que la modelo terminara su romance con Emilio Jaime.

En el video difundido por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, se pudo ver a Luciana Fuster acercándose hacia Austin Palao. Cuando ambos ya se encontraban juntos, Luciana le enseña algo en su celular a su expareja.

En otra parte del video, se aprecia que Austin Palao se acerca a saludar a un amigo, y que, este movimiento le sirve también para acercarse mucho más a la integrante de “Esto es Guerra”.

Luciana Fuster y Austin Palao no eran los únicos personajes públicos presentes en este evento. Las cámaras mostraron que Said Palao, hermano de Austin, también se encontraba en el lugar.

El hecho de que Luciana Fuster y Said Palao estuvieran en el mismo lugar también llamó mucho la atención, ya que, como se recuerda, ambos mantuvieron un fuerte enfrentamiento mediático.

Al parecer, Said y Luciana habrían limado asperezas, ya que como se recuerda, este la criticó fuertemente tras la ruptura amorosa con Austin Palao. Esto incomodó mucho a Luciana, quien arremetió con duras palabras contra el chico reality. “Yo creo que Said tiene que ocuparse de sus sacadas de vuelta y de las de su enamorada y de mi vida no hablar”, aseveró.

Emilio Jaime confiesa que aún ama a Luciana Fuster

Emilio Jaime dijo que aunque terminó su romance con Luciana Fuster, aún ama a la modelo. Además, indicó que siempre estará dispuesto a apoyarla. “Nosotros conservamos la amistad, el amor todavía está. A Luciana la amo bastante. Espero que le vaya súper bien en el programa. La voy a apoyar siempre. Ella me apoya en lo mío. Ahora regreso a América y seguro nos vamos a cruzar y conversar como grandes amigos”, expresó el chico reality.