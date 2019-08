Ana María Polo: Misael González habla de relación que mantuvo con presentadora de Telemundo

Ana María Polo, presentadora de “Caso Cerrado”, vuelve a estar en boca de todos y no necesariamente por sus polémicos casos que emite por la producción de Telemundo; sino porque el doctor cubano Misael González hizo fuertes revelaciones en una reciente entrevista sobre el tipo de relación que tuvo con la Dra. Polo.

En el programa “Esto no tiene nombre”, Misael González confesó que mantuvo una relación de varios años con Ana María Polo y tuvieron la oportunidad de disfrutar de distintos viajes juntos por Latinoamérica. No obstante, la pelea de la conductora de “Caso Cerrado” con Marlene Key- exproductora de la emisión- fue el motivo que marcó un antes y después en la conexión que cultivaba con el cubano.

“Yo siempre la quise mucho a ella y sentía que tenía más conexión con ella que con la productora, que fue el motivo de la discordia. Pero ella comenzó a ponerse furiosa porque pensaba que teníamos contacto con Marlene Key. Yo viajé con ella, pasé tres fines de año con ella. Cuando se dio la separación, ella venía a contarme cosas”, confesó Misael González.

El médico recalcó que en muchas oportunidades tenían ideas confrontadas con Ana María Polo, pues no coincidían al momento de tomar la mejor decisión, motivo que influyó negativamente en la relación que mantuvieron, según citan medios cubanos.

Pese a ello, el especialista en la salud se mostró eternamente agradecido con la presentadora de “Caso cerrado” por la oportunidad que le brindó durante el tiempo que estuvo en la producción de Telemundo.

“El programa ha significado muchísimo para mí. Yo siempre que he tenido un éxito en mi carrera le he escrito a ella para darle las gracias. El día que saqué mi libro le di las gracias porque la sala estaba llena y para el público yo siempre he sido el médico de ‘Caso Cerrado’, yo estuve 14 años ahí”, manifestó el cubano.

A pesar que Ana María Polo no se ha pronunciado sobre el particular, Misael González se encuentra a entera disposición en colaborar con sus servicios en todo lo esté a su alcance en el programa “Caso Cerrado”.