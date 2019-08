La evolución de Brad Pitt en el cine y su protagonismo en las cintas de Tarantino

Tras dos años de ausencia en la pantalla grande, la estrella del cine, Brad Pitt, de 55 años, vuelve a nuestra cartelera bajo la dirección del vanguardista director de cine Quentin Tarantino. “Erase una vez en Hollywood” será la película en la que actuará con grandes personajes de la atmósfera cinéfila como Leonardo Dicaprio y Margot Robbie.

Con su participación en la cinta de Tarantino, el prolífico actor Brad Pitt sumaría 78 actuaciones en sus 32 años de trayectoria profesional. No sería la primera vez que encarne a un personaje del director de cine citado, pues, la primera fue la película Bastardos Sin Gloria en la que encarnó a un cazador de nazis de apodo ‘El Apache’.

En el filme “Érase una vez en Hollywood” interpretará a Cliff Both, el doble de acción del actor Rick Dalton (Leonardo Dicaprio), quien está atravesando los capítulos más decadentes de su carrera artística. La trama estará ambientada en el año 1969 y, además, estará conectada con el asesinato de la familia Manson a la actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

Inicios de Brad Pitt

El actor, nacido en 1963 en Oklahoma (Estados Unidos), primero estudió periodismo en la Universidad de Misuri. Luego, cuando decidió abandonar la carrera para dar el gran salto al mundo de la actuación, viajó a Los Ángeles en 1986.

El primer rol que tuvo Brad Pitt en el cine fue ‘Hunk’ en la película Con el diablo en el cuerpo (1987) comedia en la que fue un simple salvavida. También participó como mozo en Los atrevidos y como un fiestero en Corrupción en Beverly Hills. A pesar de que no trascendió en su primera cinta continuó buscando la fama y fortuna.

En el filme The Dark Side of the Sun (1988) tuvo su primer papel protagónico. Fue un joven que no podía tener contacto con el sol y que, simultáneamente, experimentaba un vínculo sentimental con una mujer. Durante la Guerra Civil, la película se perdió, pero pudo ser recuperada en 1997.

Sin embargo, si tenemos que hablar de su primer éxito tenemos que referirnos a Thelma & Louise (1991), cinta dirigida por Ridley Scott en la que se repasa la historia delictiva de Thelma (Geena Davis) y Louise (Susan Sarandon). En la misma película también se cuenta su idilio con Thelma. Cabe recalcar que la película fue basada en la vida real.

Grandes producciones:

Brad Pitt participó en varias películas de mediana reputación como Cool World (1992) y Entrevista con el Vampiro (1994). También protagonizó junto a Morgan Freeman en Se7en (1995) y Bruce Willis en Twelve Monkeys (1995) y Siete años en el Tíbet (1997). Antes de llegar al nuevo milenio la de más renombre fue El Club de la Pelea (1999), película en la que actuó con Edward Norton.

En el 2004 encarnó a Aquíles en la película Troya. Un año después tendría luz verde para compartir el escenario con Angelina Jolie en Sr. y Sra. Smith (2005). Tuvieron que pasar cuatro años desde esta película para que aparezca en una buena película: Bastardos sin gloria, película de Quentin Tarantino.

Érase una vez en Hollywood es la segunda oportunidad de Brad Pitt de sumarse a las grandes producciones de Tarantino. A pesar de que en la película cumple un rol colateral como doble de acción, es inevitable pensar que mediante su habilidad encontrará la fórmula para trascender en el filme.