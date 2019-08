Ben Affleck: el actor que casi sepulta su carrera por la adicción al alcohol

En medio de escándalos, adiciones, fracasos sentimentales y proyectos inconclusos, Ben Affleck, quien a principios del 2000 se convirtió en un destacado actor de Hollywood, cumple 47 años este jueves 15 de agosto.

El dos veces ganador del Oscar ganó gran fama por la cinta "Armageddón", donde compartió roles con Bruce Willis y Liv Tyler. Sin embargo, su gran salto se dio en 2001 cuando protagonizó "Pearl Harbor".

Como se recuerda, a inicios del 2000, Ben Affleck mostró no solo ser un actor, sino un productor y guionista en ascenso. Además, por aquella época vivió un amor intenso con la cantante Jennifer Lopez.

No obstante, su vida ha estado marcada por la adicción al alcohol, que lo ha llevado a perder grandes papeles, y el divorcio de Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos.

A la edad de 29 años y a pocos meses el estreno de “Pearl Harbor”, Ben Aflleck entró por primera vez a un centro de rehabilitación por alcoholismo, Supuestamente, él buscó ayuda en el siempre polémico Charlie Sheen.

Tras superar dicha adicción, Ben empezó a salir con la diva Jennifer Lopez. La relación comenzó en 2002 y hubo preparativos para una boda, pero, faltando poco para el enlace, el romance llegó a su fin. Este escándalo desvió un poco la carrera del actor y la prensa se enfocó en su vida sentimental.

Al parecer, la polémica separación de la artista influenció negativamente en sus siguientes películas. En 2003, Ben Affleck dio vida al superhéroe Daredevil y, a pesar que la cinta recaudó 100 millones de dólares en taquilla, las críticas destrozaron la actuación del protagonista.

Pero ahí no acabó todo, Ben y su exnovia Jennifer Lopez trabajaron juntos en"Gigli", considerada la peor película de la carrera del actor. La producción fue todo un desastre y puso un paro en la carrera de Affleck.

Más de una década después, la celebridad volvió a ser noticia por otro escándalo. Ben fue vetado del casino Har Rock Hotel en Las Vegas, luego que descubrieran que contaba las cartas en el blackjack.

Todas las cosas que le pasó hasta ese momento no se comparó a lo vivió después. Tras diez años de feliz matrimonio con Jennifer Garner, el romance llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad por parte de Affleck. Según medios estadounidenses, Ben engañó a la madre con la niñera de sus hijos.

La separación no lo frenó y continuó con sus proyectos. Luego que Christian Bale rechazara seguir con el papel del hombre murciélago, Ben Affleck se convirtió en Batman. No obstante, la cinta “Batman vs. Superman” fue un fracaso y seguidores culparon al intérprete de 47 años del desastre.

Pese a todas las críticas, el actor volvió con el personaje en "La liga de la justicia", pero la situación no cambió mucho. A los productores no les importó los duros comentarios y solicitaron, nuevamente, los servicios del ex de Jennifer Garner.

Cuando todo estuvo listo para volver a grabar, Ben fue internado debido a su adicción al alcohol. Esto enfureció a los guionistas y decidieron cancelar el proyecto. Tiempo después se conoció que personaje de Batman recayó en Robert Pattinson.

Ben Affleck y su romance con Gwyneth Paltrow

Durante el rodaje de “Bounce”, en 2000, Ben Affleck inició un romance Gwyneth Paltrow. Sin embargo, la relación no prosperó porque, según la actriz, fue él quien decidió separarse, pues “no se encontraba en un buen momento de su vida como para tener una novia”.