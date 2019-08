Avril Lavigne regresa a los escenarios tras superar terrible enfermedad

Avril Lavigne vuelve a la música. La cantante de pop-rock se alejó de los escenarios tras contraer Lyme, en 2014 por la picadura de una garrapata infectada que la hizo mantenerse en cama.

Su carrera musical se paralizó, pero no culminó. Avril Lavigne está de vuelta con su reciente canción ‘I fell in love with the devil’, que ya cuenta con más 10 millones de reproducciones en YouTube.

La intérprete de ‘Complicated’ anunció que está lista para reencontrarse con su público, pues mientras lidiaba con el Lyme, su pasión por la música la hizo escribir sus dos más recientes éxitos.

“Las dos primeras canciones ‘Head Above Water’ y ‘Warrior’ las escribí estando en mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida”, comentó la cantante.

Ahora que ya se encuentra con una salud estable, la artista de 34 años de edad junto con su fundación The Avril Lavigne buscará apoyar a las personas de bajos recursos que atraviesan por distintas enfermedades, como la que ella sufrió.

“He tenido la fundación por casi ocho años, era principalmente para personas con diferentes enfermedades, se trata sobre eso, para ayudar a las personas a enfrentar esas enfermedades”, agregó.

Actualmente, Lavigne se encuentra realizando una gira ‘Head Above Water’ por Estados Unidos promocionando su sencillo ‘I Fell in love with the devil”. Pero cabe la esperanza de que se anuncie una nueva lista de conciertos en otros países de la región.