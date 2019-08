Sheyla Rojas: Fidelio Cavalli olvida a peruana y le dice “te amo” a otra mujer

¿Romance afectado por la distancia? Pese a que retornó a Perú para cumplir con sus obligaciones, la modelo Sheyla Rojas ha seguido manteniendo comunicación con su pareja, el millonario libanés Fidelio Cavalli, por medio de la red social Instagram.

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli se han enviado románticas dedicatorias en la sección de comentarios de las fotos que comparte la peruana en su cuenta personal de Instagram.

El millonario libanés ha preferido pasar sus días sin la peruana yendo a fiestas con sus amigos. Él celebró el cumpleaños de uno de sus compañeros con una fiesta lujosa con bebidas alcohólicas, shows en vivo, y más.

Una de las invitadas a la fiesta que organizó Fidelio Cavalli registró todo en su cuenta de Instagram. En uno de los videos se le puede ver bailando con la pareja de Sheyla Rojas. Incluso, el millonario le da un beso y entre la bulla que había en el lugar se logra escuchar que él le dice “te amo”.

El programa “Válgame Dios” logró ubicar el perfil de la joven mujer en la red social. Ella se llama Laure De Wit y es una aeromoza. Según sus publicaciones, conoce a Cavalli desde hace varios meses.

Luego de exponerse esas grabaciones en la plataforma, la peruana Sheyla Rojas envió dos mensajes en los que hace una reflexión sobre el amor y las decepciones.

“De amor no te mueres... Te deprimes, lloras por todo, pierdes el apetito, estás siempre cansada, no duermes, te duele el cuerpo, te duele el alma, pero no te mueres. Y el día menos pensado, sale el sol y olvidas, y ríes y estás más guapa. Y descubres tu sonrisa y lo bonita que es la vida. Siempre sale el sol”.

En otro mensaje para Instagram, Sheyla Rojas hace mención a que debe ser presumida, señalando que no debe ser considerada una opción.

“Mereces alguien que entienda que eres una única oportunidad en la vida. Que la posibilidad de perderte le quite el sueño, que sienta que contigo se sacó la lotería, que te presuma con todo el mundo y que sepa que no eres ninguna p*** opción, eso meres. Ni más, ni menos”.