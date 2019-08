Milett Figueroa responde a Melissa Paredes luego de decir que no son amigas y la calificara de ‘sex symbol’

Milett Figueroa respondió a Melissa Paredes luego de que ella negara tener una amistad con su colega en la obra musical ‘Pantaleón y las visitadoras’. Las ahora actrices no tendrían una buena relación, pese a que comparten en escena.

La modelo no eludió las preguntas y fue cautelosa al responder por las declaraciones de Melissa Paredes.

Milett aseguró que Paredes es su compañera de trabajo “a quien considero mucho”. Pero agregó: “No salimos a pasear ni nada de eso porque no tenemos un contacto más allá de trabajo. No es que no seamos amigos es que no paramos juntas”

Como se recuerda, Melissa Paredes dijo que ella no era una ‘sex symbol’ como la modelo porque ella sí estaba casada, y coincidió con Milett en que eran “compañeras de trabajo”

El conductor Ricardo Rondón le recordó a todo ello a Milett, además de que no fue invitada al cumpleaños de Paredes.

“No todo el mundo invita a todo el mundo a su cumpleaños”, respondió Milett Figueroa en el programa “En boca de todos”

"¿Por qué Melissa no es tu amiga?", insistió el conductor. A lo que ella atinó a lanzar un peculiar comentario: “No sé, no estoy buscando amigos todo el día”

Cabe resaltar que la modelo resaltó el cariño que siente por su compañera de trabajo. “Estimo mucho a mi compañera ‘Pechuga’ y la quiero mucho”, expresó Milett.