Mario Domm revela que consume ayahuasca para combatir ataques de pánico

El cantautor mexicano Mario Domm, conocido por ser el fundador del reconocido grupo “Camila”, ha generado todo tipo de reacciones tras revelar que usa cierta sustancia alucinógena para mejorar su salud.

El hombre de 42 años confesó que tras una gira empezó a tener ataques de pánico y buscó diferentes alternativas para superarlo y se encontró con la famosa ayahuasca. Además, reveló que viajó hasta el otro lado del mundo para encontrar la solución a su crisis.

Durante una entrevista para el programa "Ventaneando, de la cadena TV Azteca, Mario Domm se sincero sobre cómo la pasó cuando le llegó la fama. Según el mismo cantante, desde el debut del grupo, en 2007, los integrantes empezaron a padecer por el exceso de trabajo, siendo Mario el más afectado.

"Al culminar la segunda gira empecé a padecer ataques de pánico. Me fui a Asia, estuve en Japón, en Myanmar, buscando en muchas religiones, y yo no cambié, y me di cuenta que es porque yo traía al demonio pegado a mí. Mi lado b, mis temores, mis egoísmos, que no creo que haya sido nada grave, pero era mucha presión social", relató.

Luego de buscar por todas partes algo que le haga sentir mejor, Domm se cruzó con la polémica sustancia. “El haber caído tan bajo, y sentirme tan vacío, me llevó a buscar la meditación y un par de sesiones de ayahuasca. Me hizo cambiar muchísimo mi forma de pensar, mi forma de componer. Mi compromiso con la música se mantuvo, pero me hizo atraer cosas bien bonitas como es mi mujer, mis hijos, y me ha hecho valorarlo”contó el mexicano.

Asimismo, explicó cómo lo usa y aseguró que no es una droga peligrosa."El ayahuasca es una planta que te hace segregar un líquido que solo lo segregas cuando naces y cuando mueres, esto te lo hace sacar de la glándula pineal en vida, y entonces entiendes muchísimas cosas. Dura cuatro horas, es acostado, en silencio. No es un hongo alucinógeno, no es cocaína, no es heroína, y no es una cosa que vas a querer a hacerlo mañana, porque es una cosa ruda", finalizó.

Mario Domm y su romance fallido con Belinda

En 2010 se dio a conocer que Mario Domm había iniciado una relación con Belinda. No obstante, la relación no progresó debido a rumores de infidelidad por parte del compositor.