Juan Manuel Vargas responde tras conocerse remate de su casa por millonaria deuda

Para nadie en el mundo del espectáculo local es un misterio el mal momento que viene atravesando Juan Manuel Vargas tras conocerse la millonaria deuda que supera los 2 millones de soles. El exjugador de Universitario de Deportes no ha salido a hablar públicamente sobre este hecho hasta ahora que fue captado por las cámaras de televisión.

Como se recuerda, Juan Manuel Vargas ha sumado una deuda con una entidad bancaria que asciende a los 2 millones 634 mil 590 soles (890 mil dólares), por lo que el Poder Judicial ha emitido una orden de “remate púbico” por una de sus propiedades ubicada en el distrito de La Molina, vivienda con cuya venta se piensa saldar la mencionada acreencia.

Las deudas de Juan Manuel Vargas

El informe del programa de Panamericana “En Exclusiva”, detalla que la deuda total de Juan Manuel Vargas era de un millón 260 dólares (monto que supera los 3 millones 500 mil soles), y que el popular ‘Loco’ habría conseguido saldar 579 mil 329 dólares.

La periodista de “En Exclusiva” se acercó a la casa de Juan Manuel Vargas, este abrió la puerta de su residencia, pero sin perder la calma ante las cámaras solo atinó a responder a la reportera: “Por favor, nos están incomodando porque están filmando”.

Tilsa Lozano habla sobre la situación de Juan Manuel Vargas

Vale recordar que, en su momento, Tilsa Lozano, exromance de Juan Manuel Vargas, fue consultada por la actual situación económica del jugador de fútbol, a lo que la ‘vengadora’, de acuerdo a varios medios habría contestado lo siguiente:

“Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”.

Pero al parecer, TIlsa Lozano, quien fuera la conductora de “En Exclusiva” llegó a comentar que sí conocía sobre los estados financieros de Juan Manuel Vargas: “Yo qué puedo opinar sobre eso. Bueno, sí, como hasta hace poco he conducido un programa de farándula sí me había llegado la noticia, pero no es mi roche”.