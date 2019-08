Mirella Paz graba video llorando para pedir cadena de oración por su padre

La cantante de salsa Mirella Paz, una de las conductoras en el programa “Mujeres al mando”, puso un alto a sus actividades en Latina para poder ir a auxiliar a su padre, quien se encontraría atravesando por un delicado estado de salud.

Mirella Paz usó su cuenta personal de Instagram para poder compartir una serie de videos en las historias donde suplicó a sus seguidores para que la ayuden a crear una cadena de oración por la pronta mejoría de su padre.

En los videos que compartió en Instagram se puede ver a Mirella Paz llorando dentro de un carro mientras sigue a una ambulancia, transporte en el que se encontraría su progenitor.

Este fue el doloroso mensaje que compartió con sus seguidores en la red social, a quienes les hizo un pedido importante.

“Chicos, ¿cómo están? Por favor, yo sé que ustedes me aman, al igual que yo... Y necesito una cadena de oración para mi papá, para que todo esté bien. Por favor, se los suplico, necesito de su ayuda de todo corazón. Pidan a Dios para que mi papá esté bien, por favor, se los voy a agradecer, se los suplico. Sé que algunas personas no les parecerá lo que estoy haciendo... No me importa, yo sé que ustedes me van a ayudar para que mi papá esté bien. Gracias”.

Antes de enterarse del estado de salud de su padre, la cantante de salsa Mirella Paz se encontraba grabando un segmento junto al deportista Yuta Galarreta en un parque de diversiones. Hasta el momento se desconoce lo que ocurrió con su progenitor.

Mirella Paz tiene su oportunidad en televisión

La cantante peruana fue confirmada como el reemplazo de Magdyel Ugaz en el programa “Mujeres al mando”. Sus padres la acompañaron en el gran anuncio, con el que marca un antes y después en su carrera.