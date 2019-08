Diana Sánchez denuncia páginas falsas en Instagram

Mientras la exchica reality, Diana Sánchez disfruta a lo lindo de sus vacaciones, se tomó el tiempo para hacer uso de sus redes sociales para advertir a sus seguidores que existen cuentas falsas en las plataformas virtuales que están haciendo uso de su nombre de manera inescrupulosa.

Diana Sánchez se grabó mientras se encuentra paseando por nuestro país al lado de su pareja, donde se enteró por medio de sus fans que hay personas que están usando su nombre para crear cuentas falsas, sobre todo en Instagram, pidiendo a sus fans que la apoyen en denunciarlas.

“He decidido hacer este video ya que me han escrito un montón por Instagram, diciéndome que hay unas cuentas en Instagram donde muchas personas se están confundiendo con mi cuenta oficial. Quiero comentarles que mi cuenta oficial tiene un check. Hay cuentas muy similares que tienen muchos seguidores también… Por favor, no se dejen engañar. Y les pediría a algunas páginas que coloquen que no es una cuenta oficial, que coloquen que es un club de fans, una página de apoyo o que, por favor, no hagan cosas indebidas con las personas que me siguen y me quieran. Por favor les pido esto para que no tengamos problemas a futuro, espero entiendan mi mensaje. Verifiquen mi cuenta, tenga el check azul”.

Diana Sánchez destapa páginas falsas en Instagram

Este extenso mensaje fue publicado en las historias de Instagram de Diana Sánchez, pero también usó este espacio para compartir pantallazos con las páginas falsas que usan el nombre de la exchica reality, muchas de estas cuentas con miles de seguidoras, con publicaciones constantes y una gran cantidad de reacciones a los post que comparten en la mencionada plataforma virtual.

En dichas capturas, Diana Sánchez escribió unos mensajes donde se lee “esta no es mi cuenta oficial” o “esta tampoco es mi cuenta oficial, por favor tengan cuidado”.

Diana Sánchez de vacaciones

En la actualidad, Diana Sánchez se encuentra viajando por el Perú de la mano de su novio, el estadounidense Dan Guido, cuya primera parada fue la selva, donde la pareja se dedicó a conocer la flora y la fauna. Actualmente, se encuentra en la ciudad de Arequipa, donde ambos no han perdido la ocasión para compartir en redes sociales cada momento que comparten descubriendo nuevos parajes.