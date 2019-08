Gianella Ydoña sobre Josimar: “Es una buena persona con sus defectos y todo"

Gianella Ydoña Loayza, la aún esposa de Josimar, volvió a sentarse en el programa de Magaly Medina para dar detalles de su exrelación con el cantante de salsa.

“Josimar solo pensaba en él. Se olvidaba de su familia y de mí, no nos quería. Si le daba la gana de decir que me vaya a mi casa porque no quería nada conmigo, yo tenía que irme y él no pensaba que estaba votando a su familia”, contó Gianella Ydoña.

“Cuando me votaba no me permitía llevarme nada. Yo usaba lentes, tenía celular y me lo quitaba todo”, agregó.

En otro momento, Gianella relató que alguna vez le pidió a Josimar para que la ayude a tener una profesión, pero el cantante se lo negó. “Cuando yo le pedí para estudiar, él me dijo que me matricularía con una sobrina suya porque no quería que estudie sola. Finalmente, la sobrina no pudo porque se fue de viaje y no me hizo estudiar”, explicó.

Pese a estos tristes episodios en su vida, la esposa de Josimar señaló que el músico es “buena persona”. “Es una buena persona con sus defectos y todo, él es una buena persona... me refiero con quienes no son su pareja”, señaló.

Al finalizar su conversación con Magaly Medina, Gianella Ydoña Loayza se mostró muy emotiva luego que la producción del programa mostraron imágenes de su boda con el líder de ‘Josimar y su Yambú’.