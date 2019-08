Esto es Guerra: Rafael Cardozo califica a Rosángela Espinoza como “la peor competidora”

Nadie lo esperaba, pero Rafael Cardozo volvió a “Esto es Guerra” para sumar esfuerzos al equipo de los combatientes donde tendrá que compartir la capitanía con Mario Irivarren. El brasilero fue recibido por todo lo alto, pero ni bien cogió el micrófono atacó a Rosangela Espinoza, Ducelia Echevarría y a los hermanos Austin y Said Palao, lo cual generó mucha incomodidad en su equipo.

Llevado en una caja totalmente sellada, Rafael Cardozo iba vestido sobre una capa amarilla. Grande fue la sorpresa de Gian Piero Díaz al conocerse que era el brasilero quien regresaba a la esquina de los combatientes.

Sin embargo, Cardozo, luego de agradecer y elogiar a algunos competidores como Mario Irivarren o Israel Dreyfus, siguió su discurso, pero esta vez asegurando que volvía con la potestad de pedir cambios si alguno de los integrantes de su equipo no mostraba el nivel adecuado. En ese sentido, el llamado “Hombre Increíble” tuvo entre sus primeros blancos a Rosángela Espinoza de quien dijo no es una “buena competidora”.

Esto se dio cuando Rafael Cardozo se dirigió hacia Karen Dejo, a quien le reconoció sus virtudes como competidora, pero no le perdona que haya votado por eliminación en vez de por la popular ‘chica selfie’: “Sigo pensando que eres la mejor del programa a pesar que fuiste muy malagradecida conmigo. Ella votó por Rosángela diciendo que necesitaba una mujer; yo lo sabía, pedí a producción tener a Ducelia o Teffy (Loza) en mi equipo, pero tu dijiste, ‘no, no las quiero’ y votaste contra mío por Rosángela... ella no es una chica para estar en la final, no sé por qué está de este lado asegurada, si es para mí la peor competidora de este programa”.

La reacción de Rosángela Espinoza fue tomar las palabras del brasilero a la burla, para proceder a sacar un pañuelo color blanco para simular llorar y secarse las lágrimas. Actitud que no tuvo reacción alguna de parte de Rafael Cardozo.

Rafael Cardozo increpa a Ducelia Echevarría

Pero antes de esto, Rafael Cardozo arremetió contra Ducelia Echevarría por haber votado en su contra y recordárle algo: “Fue el último voto que me eliminó. Tú sabes quién te trajo a Esto es Guerra. Quien te trajo fue Rafael Cardozo”.

Rafaeal Cardozo ataca a hermanos Palao y Macarena

Luego de esto se dirigió a los hermanos Palao y a Macarena Vélez: “Macarena, escúchame. Muchos de los problemas del equipo es por la familia junto a ti. Yo tuve cinco reuniones con producción para estar acá y uno de mis pedidos fue que si no estaba bien el equipo tengo el derecho de eliminar gente, de cambiar”.