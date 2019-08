Productor de ‘El artista del año’ sobre Susan Ochoa: “No le puedo desear lo mejor”

Sabe lo que quiere para el nuevo programa. En una entrevista para el diario El Popular, Armando Tafur, el productor de Gisela Valcárcel, se refirió al regreso de Susan Ochoa a un reality, pero no como concursante, sino como jurado.

Durante la conversación, Armando Tafur dejó en claro que se encuentra enfocado en la nueva edición de “El artista del año”, que contará con nuevos famosos. Manifestó que no le puede desear lo mejor a Susan Ochoa porque no es su amiga.

En su declaración añadió que espera no tener que enfrentar otro escándalo como el protagonizado por la cantante peruana, quien renunció al programa “El artista del año” con un video publicado en Facebook porque sintió que Gisela Valcárcel la humilló y desmereció los logros que ha obtenido, como la gaviota ganada en el festival de Viña del Mar.

“Ahora tengo entendido que está en Latina (Esto se pone bueno). No le puedo desear lo mejor, porque no es mi amiga. ¿Si consiguió lo que realmente quería? Eso no te voy a responder, solo pienso en los 11 nuevos famosos que entran a La academia. Ojalá no ingrese otro como ella”.

Tras su salida del programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año”, la cantante peruana Susan Ochoa asume un nuevo reto en su carrera al aceptar ser un miembro del jurado en el programa “Esto se pone bueno”.

Ella compartirá la mesa del jurado con Janet Barboza y Fresialinda, con quienes evaluará a los nuevos talentos peruanos para que puedan ganar premios en efectivo.

Susan Ochoa en “El artista del año”

Su última aparición en la pista de “El artista del año” fue con su imitación de Shakira. Esto provocó un intercambio de palabras con Gisela Valcárcel, quien dejó un confuso mensaje en el programa.

Actualmente Susan Ochoa se encuentra promocionando su nuevo video musical, “Ya no más”, el cual está disponible en YouTube.