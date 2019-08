Caídos del cielo: talento y nostalgia en la alfombra roja

30 años después. El reparto protagónico de la cinta dirigida por Francisco Lombardi volvió a reunirse para el reestreno de su versión remasterizada en el Festival de Cine de Lima.

Teniendo como marco el Festival de Cine de Lima, la noche del lunes se reestrenó la cinta nacional Caídos del cielo en una versión remasterizada a casi treinta años de su estreno.

La reposición del filme, dirigido por Francisco Lombardi, logró reunir en la alfombra roja del Festival de Cine de Lima a parte de su elenco principal conformado por Carlos Gassols, Delfina Paredes, Gustavo Bueno y Marisol Palacios.

Los actores reconocieron el trabajo hecho con la remasterización de una de las cintas que marcó un hito en la historia del cine peruano y que se llevó el Goya como mejor película extranjera. “Ha sido un regalo y una bendición encontrarme con los actores: Carlos Gassols, Gustavo Bueno, fue bien bonito, y creo que el público salió satisfecho de todo lo que había que escuchar, que es el texto”, dijo la actriz Delfina Paredes.

“Me ha dado muchísimo gusto, me sorprendió muy gratamente. Lo que más me llamó la atención de la película es que hay una gran naturalidad y excelentes actores que es lo que se busca en el cine”, agregó.

Por su parte, Carlos Gassols destacó que se haya restaurado la cinta para que la disfruten las nuevas generaciones. “Treinta años después de haber filmado la película tenemos el gusto de verla gracias a este esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Cultura con los productores y directores, que han logrado que esas películas que están filmadas por esa época no se pierdan porque no están hechas con toda la tecnología y facilidades que ofrece lo digital”, señaló.

“El reestreno fue muy ilustrativo para los que la pudieron ver (en la función inaugural), pero también para nosotros por los escenarios que aparecen en la película... Lamentablemente, algunos (actores del elenco) han pasado a mejor vida y otros, por razones de trabajo, no pudieron asistir. En mi caso, mi esposa Hertha Cárdenas ya no está, así que para mí fue muy emocionante verla y escucharla porque tiene unos breves textos, eso me emocionó”, acotó el veterano primer actor.

Otro de los protagonistas, Gustavo Bueno, resaltó que Caídos del cielo es de gran importancia en la historia del cine nacional. “Se ha hecho un gran trabajo para restaurarla, es una versión blue-ray perfecta, impecable. Es una película absolutamente interesante, es una de las grandes películas en la historia del cine peruano”, señaló tras manifestar su sorpresa de que gente joven conozca esta producción. “Me di con la sorpresa de que hay muchos jóvenes que la vieron muchas veces, y estaban felices de verla en la pantalla de cine grande. Me pareció muy emocionante porque no habían nacido algunos de ellos cuando la película se proyectó (1990). Eso también fue un momento muy emotivo de la presentación de ayer. Aparte de reencontrarme con varios compañeros que participaron en el filme”. ❖

