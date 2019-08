Bella Thorne anuncia su incursión en el cine para adultos

La exactriz de Disney Bella Thorne ha dado un salto radical a su carrera. La joven de tan solo 21 años dejó atrás su lado infantil para incursionar en el cine para adultos.

Según The New York Post, la intérprete de “Shake it up” vuelve a asombrar a sus seguidores al revelarse dirige una cinta para el portal Pornhub, filme que lleva por nombre “Her & Him” y que está inspirado en la trágica historia amor de Romeo y Julieta.

Durante una entrevista, Bella Thorne reveló que su primera idea no tenía nada que ver con una cinta erótica. “Mi idea inicial era hacer una película de terror navideña, pero en su lugar hice una película hermosa y etérea”, comentó la actriz estadounidense.

“El proceso de rodaje fue muy interesante porque tuvimos relaciones reales en el set, lo que nunca antes había rodado”, agregó.

Además, la misma Bella Thorne mencionó que la cinta, que está protagonizada por las estrellas de cine para adultos Abella Danger y Small Hands, no es una simple película erótica, sino un análisis de una constante lucha entre hombres y mujeres por dominar una relación.

Bella Thorne en Playboy

Hace tres años, Bella Thorne se destapó para la revista Playboy. En aquella época, la joven tenía 18 años y causó gran impacto, pues muchos seguidores aún la vinculaban con ‘CeCe Jones’, papel que interpretó como la chica tierna y mejor amiga de Zendaya en la serie de Disney “Shake it up”.

Filtran fotos íntimas de Bella Thorne

El pasado mes de junio, Bella Thorne fue amenazada por un delincuente cibernético de difundir sus fotos desnuda. No obstante, fue la misma artista que compartió dichas imágenes en su cuenta oficial de Twitter.