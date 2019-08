Taylor Swift es viral tras ser captada en estado de ebriedad [VIDEO]

Un video de la cantante Taylor Swift viene siendo viral con el hashtag #DrunkTaylor. Según se pudo ver en el corto clip, la estrella de 29 años se dejó ver en un claro estado de ebriedad mientras celebraba con un grupo de amigos.

El video muestra a la cantante bailando su más reciente lanzamiento musical “You need to calm down”. Además, se supo que el clip fue grabado un día antes de la gala de los Teen Choice Awards 2019.

Tras la difusión de estas imágenes, la propia Taylor Swift reveló el nombre de cada uno de sus acompañantes con una publicación de Instagram.

Según la instantánea, la artista se encontraba junto a Laverne Cox, Hanna Hart, Chester Lockhart, Hayley Kiyoko y una de las estrellas del show televisivo de “RuPaul”, A‘keria Davenport.

“Hice una fiesta para celebrar con las personas que hicieron el ME! Y videos de YNTCD conmigo. Nos divertimos tanto que 'Drunk Taylor’ está de moda en Twitter. Aclamaciones”, explicó Taylor Swift en Instagram.

Taylor Swift y su discurso en los Teen Choice Awards 2019

La cantante Taylor Swift obtuvo su primer Icon Award en la reciente gala de los Teen Choice Awards 2019, donde brindó un emotivo discurso.

“Muy bien, tenemos mucho de qué hablar. Primero, quiero mencionar a Alex Morgan. El hecho que ella sea quien me haya entregado el premio es todo un honor, no solo porque ha ganado la copa mundial, sino también porque su equipo hizo historia al exigir el pago igualitario. Algo que no ocurre mucho. Gracias por hacerlo. Tienen que apoyarlas”, inició la estadounidense.

Además, la artista se refirió al bullying en su discurso. “Esto es algo que me hubiera gustado escuchar de adolescente. Si alguien es adolescente, quiero decirle que los errores son inevitables (...) Quiero que sepan que es normal cometer errores. Nadie sale sin lastimarse, todos tenemos un par de rasguños. Sean buenos con ustedes mismos y luchen”, expresó.