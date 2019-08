Miley Cyrus y Liam Hemsworth: esta sería la razón de su fracaso matrimonial

Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron su separación definitiva. La historia de amor que comenzó en el 2009 en la película “La última canción” llegó a su fin, luego que la exchica Disney fuera captada besándose con otra mujer en Italia por un medio británico.

La cantante, a través de un representante, anunció el término de su matrimonio con el actor, luego de estar casados por más de 7 meses. Hace poco la intérprete de “Wrecking Ball” confesó para la revista Elle que pese a estar casada todavía le atraían las mujeres, tiempo después se conocieron las fotos de ella junto a Kaitlynn Carter.

PUEDES VER Miley Cyrus sobre Hannah Montana: confiesa que se sentía ridícula al interpretarla

Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de la separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth? Luego que Daily Mail hiciera pública las fotos de la cantante de 26 años con la bloguera en una situación más que cariñosa, una fuente cercana al actor australiano reveló un detalle importante sobre el fracaso matrimonial de las estrellas.

“Su matrimonio se acabó y Liam está absolutamente destrozado, pero Miley está recuperando el tiempo perdido. Él quiere asentarse y tener una familia convencional, incluyendo hijos, pero eso no podría estar más lejos de lo que Miley está buscando en este momento”, dijo el portavoz.

Foto: Instagram /Liam Hemsworth

Por su parte, Miley Cyrus usó su cuenta de Instagram para compartir un extenso mensaje a sus seguidores, en el cual hace referencia a las declaraciones de su expareja.

“No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable… Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma",

La exchica Disney no desea tener hijos biológicos y tomó esta decisión pon el medio ambiente, así lo declaró en una profunda entrevista para la revista Elle.

“Con los desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción. Tienes que rendirte. La naturaleza es femenina y cuando se enfada, lo mejor es que no le toques las p***”, dijo.

Así reaccionó Miley Cyrus cuando Liam Hemsworth la llamó “esposa”