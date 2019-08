Melissa Paredes confiesa la razón por la que Milett Figueroa no es su amiga

Muchos han especulado que en la obra de teatro “Pantaleón y las Visitadoras” surgió una rivalidad entre Melissa Paredes, que hizo el papel de ‘Pechuca’, con Milett Figueroa, que se quedó con el rol de ‘La Brasilera’. Sin embargo, la actriz de “Ojitos Hechiceros” ha descartado cualquier conflicto con la exchica reality.

Durante la edición de “En Boca de Todos”, uno de los conductores del mencionado espacio, Ricardo Rondón, le preguntó a Melissa Paredes si sintió envidia porque a Milett Figueroa le dieron el papel principal como ‘La Brasilera’. La esposa del ‘Gato’ Cuba, sin muchos aspavientos contestó “no, no es verdad”.

¿Amigas o compañeras de trabajo?

Pero pronto, Rondón insistió con el tema de una supuesta rivalidad entre ambas actrices al preguntar si Melissa Paredes era amiga o compañera de trabajo con Milett Figueroa, a lo que la primera respondió:

“Es mi compañera de trabajo… ¿No entiendo cuál es el problema? amigo es a quien frecuentas, sales, invitas a tu casa. Yo creo que eso son amigos. Somos muy buenas compañeras de trabajo (en referencia a su relación con Milett Figueroa) como con todos mis compañeros”.

Rondón le dio paso el Tomás Angulo quien dio a entender que esta “rivalidad” tenía componentes de “cierto nivel de cinismo”; Melissa Paredes, un poco más seria, respondió: “No, para nada, tampoco quieran ver cosas donde no hay ¿son amigas o compañeras? Amigas son con quien frecuentas, quien está contigo, va a tu casa, están juntas y una compañera es una compañera como cualquier persona”.

Melissa Paredes: las razones que las alejan de la amistad

Pero Melissa Paredes agregó algunas diferencias con Milett Figueroa que harían complicado que su relación evolucione a una amistad: “Aparte, somos personas muy diferentes: yo estoy casada, tengo una hija, no soy una sex symbol. Entonces, que haga mi papel de ‘Pechuga’ y que haga mi papel de una mujer sexy en el teatro es otra cosa”.

Milett Figueroa no fue al cumpleaños de Melissa Paredes

No contento con esto, Ricardo Rondón volvió a insistir con especulaciones de amistad y preguntó a Melissa Paredes el por qué no invitó a Milett Figueroa para celebrar su cumpleaños. La actriz sentenció: “Yo no invité a nadie, mi esposo invitó. Fue una fiesta sorpresa y mi esposo la hizo… fue Cielo Torres que es mi amiga, Martín Velásquez que es mi amigo… fueron mis amigos más íntimos, a los que quiero mucho y frecuento… pero es muy diferente, tampoco traten de ver una rivalidad donde no la hay. Pregúntale a mi esposo por qué no invitó. Él sabe quiénes son mis amigos más cercanos”.