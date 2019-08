Esposa de Josimar sobre presunto romance del salsero: “Lo que mal empieza, mal acaba”

Luego de que la bailarina de Josimar apareciera en la casa del salsero en un video difundido por Magaly Medina, Gianella Ydoña Loayza, aún esposa del salsero se presentó en el set de “Magaly tv, la firme” para declarar en televisión por primera vez sobre este mediático tema.

La joven comenzó explicando que antes de terminar su relación con Josimar, sospechaba que algo andaba mal, puesto que el cantante presentaba una actitud bastante extraña.

Luego de ello, reveló que unos dos meses después de su ruptura el propio Josimar quien le confirmó que estaba teniendo salidas con su bailarina. “Él me contó que estaba saliendo con su bailarina cuando ya estábamos separados”, declaró.

Gianella Ydoña Loayza aseguró desconocer cómo fue que Josimar conoció a quien sería su nueva pareja.

Tras ello, se refirió a la foto que compartió a través de sus redes sociales, donde aparecía Josimar junto a su hijo, la cual hizo pensar a muchas personas sobre una posible reconciliación entre ambos. “(Lo puse) porque me gustó ver a mi hijito con su papá compartiendo escenario, me pareció que va a ser un gran artista como él y como me llevaba bien con Josimar, puse una bonita descripción porque ambos son mi familia”, expresó.

Luego de ver las imágenes del video de Instagram donde la bailarina mostraba un par de vasos con helado, Gianella Ydoña Loayza reveló que esos eran utensilios de la casa del salsero que ella misma escogió cuando aún tenía un romance con él y envió un fuerte mensaje sobre la bailarina. “Veamos cuánto le dura, porque lo que empieza mal, acaba mal”

También criticó duramente el mensaje que posteó la bailarina, donde hablaba acerca del amor propio. "Como puede hablar de amor propio si está con un hombre casado, yo soy la esposa se ese señor"

Gianella Ydoña Loayza acotó que ya no tenía ninguna esperanza de regresar con el salsero, por todo lo que había podido comprobar a través de los medios. Ella señaló que “jamás volvería con un hombre así”.

Al ver que la bailarina de Josimar había estado en el dormitorio del departamento donde ella vivía junto al salsero y a su hijo, dijo que la joven “No tiene sangre en la cara”.

En otro momento, Ydoña Loayza señaló que hasta hace poco el cantante le decía que la amaba. Según comentó, el salsero está confundido y no sabe lo que quiere.

Finalmente la esposa de Josimar indicó que tomará acciones legales contra el salsero para que este pueda cumplir con todas las obligaciones que tiene que cumplir con ella y su hijo.