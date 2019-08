“Hay que tener los personajes más reales posibles”

alejandro legaspi. A propósito del reestreno de las cintas del Grupo Chaski, el cineasta opinó sobre la inclusión y el cine. “Juliana es una película feminista hecha hace 30 años”, sostiene. Además, adelantó de qué trata el próximo filme.

Este año el Festival de Cine de Lima presenta Miss Universo, Gregorio y Juliana restauradas, además de un homenaje en la clausura al Grupo Chaski. Por esa razón, Alejandro Legaspi volvió a ver después de décadas las cintas. “Gregorio la vio mi esposa y lloró, es decir, por muchas cosas. Una de ellas es porque reconoció que los problemas que están en la película siguen. Es una sensación agridulce”, nos dice y agrega que, en lo que corresponde a la tecnología, quedó fascinado. “Está mejor que la primera versión que se hizo”.

El cineasta no tiene dudas al decir que Juliana, la niña que se viste de niño para trabajar -o sobrevivir- en la calle, se adelantó a la época. “Es una película feminista hecha hace 30 años. No se estilaba para nada”. El documental Kukama es lo nuevo que el grupo presenta. Se trata del trabajo de unos profesores que intentan recuperar una lengua y, con ello, la cultura Kukama. “Están apoyados por el Ministerio de Educación, o sea, el mismo ministerio que hace 40 años les prohibía hablar kukama”.

Regresemos al inicio del Grupo Chaski. Usted venía de grabar un documental sobre la revolución en Nicaragua y no entendía si había sido “valiente o chiflado” por hacerlo. ¿Qué lo motiva a iniciar este proyecto en Perú?

En mi caso, en Nicaragua trabajé con un productor alemán; Stefan (Kaspar) lo conocía y les dijo: “En Perú puedes buscar a Legaspi”. Es decir, tuve vara (risas). Por otro lado, eran personas que tenían preocupaciones semejantes y a mí siempre me importó el tema social.

¿Qué le llamó la atención de nuestra idiosincrasia?

Uruguay es un país de inmigrantes y ahí se termina la historia. Me interesó el mestizaje, el racismo me impresionó muchísimo. El racismo estaba latente hace más de 40 años y sigue ahí. No es un apartheid, pero todo el mundo anda viendo los matices, la carta de colores.

Ustedes presentaron personajes mestizos. ¿De Hollywood a Perú, vale el blackface en el cine?

Este… no lo sé (piensa). Pero ‘Gregorio’ fue esa imagen de ese niño de la sierra llegando a la ciudad, la gente se identificó. El éxito de Gregorio fue mayor que el de Juliana, fue casi de un millón de espectadores. Pero tenía que ver también con una coyuntura de gran migración, una crisis económica, la izquierda.

¿Resta entonces que una producción ‘blanquee’ u oscurezca a un actor?

Creo que no se debe ‘blanquear’ ni oscurecer a nadie. Hay que tratar de tener los personajes más reales posibles. No se me ocurriría a mí blanquear ni oscurecer a nadie. Es más, en el casting lo buscamos…, es decir, eso dejémoslo para el cine gringo.

¿O se normalizó tanto que se cree que en ficción no es dañino?

Sí, es que está en todo, en la televisión, cuando abren un poquito el diafragma para que quede más blanquito. En la publicidad, ni hablar. Y cuando ponen un mestizo, es un estereotipo, suena falso. Hay que seguir insistiendo con eso.

‘Juliana’ termina siendo una líder. ¿Fue desde el inicio así?

Ese era el interés. Esa película vino porque una productora alemana vio Gregorio y nos pidió escribir un proyecto que fuera sobre niños, pero que la protagonista fuera una niña. Y sí, es una reivindicación de la mujer.

¿Cuál es la próxima película del Grupo Chaski?

Estamos presentándonos al concurso de Dafo con un guion de Nora de Izcue. Es una historia que me gusta mucho, pero no la puedo contar porque no tengo el permiso de Nora (sonríe). Se llama Mariana, también una mujer valiente. No tengo dudas que las mujeres tienen que remar más que los hombres, eso también está en la película. ❖

