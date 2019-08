Brunella Horna se divierte en cumpleaños de César Acuña en Trujillo [VIDEO]

Brunella Horna mantiene una relación muy estable con el congresista Richard Acuña y estuvo presente durante las celebraciones de los 67 años del padre de su novio, César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso, el cual se celebró en la ciudad de Trujillo.

Resulta que César Acuña recibió una gran sorpresa de parte de todos sus hijos, incluido el congresista Richard Acuña, junto al resto de su familia que lo acompañó en todo momento. Brunella Horna no faltó a las celebraciones del que podría ser su futuro suegro.

Las festividades se caracterizaron por la presencia de un sinnúmero de simpatizantes del excandidato presidencial, y sobre un estrado sonaba diverso tipo de música. Brunella Horna bailó al lado de César Acuña, para luego compartir el momento en su cuenta de Instagram con un mensaje, a modo de broma, que decía: “Se nota que no sabes bailar”.

Una vez colgado este video, Brunella Horna envió un saludo a Cesar Acuña que cumplía 67 años a través de Instagram: “Feliz día, suegro. Que sea un año con muchos éxitos y salud”.

En otra publicación, esta vez realizada por el congresista Richard Acuña, se mostraba a este bailando al lado de su pareja, Brunella Horna, evidenciando que ambos tienen no solo química para el baile, sino también por el buen momento que atraviesa su relación.

Brunella Horna se establece con Richard Acuña

Muchos criticaron a Brunella Horna cuando inició su relación con Richard Acuña, la mayoría no tenía esperanza en esta, ni siquiera la propia modelo: “Muchos pensaban que mi relación con él no iba a durar; incluso nosotros mismos también, porque no pensábamos hasta dónde llegaría. Pero ahora vivimos juntos y nos va bien. La relación es estable, nos comprendemos, nos respetamos. El amor es lo más importante”.

Brunella Horna: Reinaldo Dos Santos hace curioso predicción

En su momento, el vidente brasileño Reinaldo Dos Santos vaticinó que Brunella Horna conocerá la maternidad en 2021, aunque no detalló con quien: “Veo a los padres de Brunella Horna muy felices porque van a tener una nieta en el 2021. Ella dice que ni Richard ni yo hemos planeado, pero yo en ningún momento he dicho que será con Richard Acuña. Tú serás mamá en el 2021, pero yo no estoy seguro que sea con Acuña”.