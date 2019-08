Antonio Pavón acusa a Sheyla Rojas de meter hombres a su casa y descuidar a su hijo

Antonio Pavón volvió a acusar a Sheyla Rojas de ser mal ejemplo de madre para su hijo Ant***to. El español no fue ajeno a los escándalos de la conductora de “Estas en todas”; esta vez, la señaló de meter hombres a su casa.

Según el español, su hijo con Sheyla Rojas estaría faltando al colegio por un grave problema de descuido. “Lo único que me importa es el bienestar de mi hijo, que falta al colegio, lo cría una nana y la madre anda metiendo en su casa diferentes hombres”, escribió Antonio Pavón a “Válgame Dios”

Incluso el torero cuestionó el amor de Sheyla Rojas a su hijo y la acusó de estar utilizándolo para mantener las apariencias. “¡A ella el niño no le importa, solo para su imagen! Y ya ha demostrado en varias ocasiones la clase de madre que es”, se lee en el chat vía Whatsapp.

Para la expareja de Sheyla Rojas, ella no tiene amigos con valores y educación porque la gente que se le acerca, solo la busca por su dinero.

Además Antonio Pavón reveló que no puede llevar a su hijo a España. “Podría ver a su mamá siempre, no como yo que me prohíben traerlo a casa”, explica.

Por otro lado, el torero se mostró indignado con la nueva amistad de Sheyla Rojas y Anett Style, la mujer que filtró el audio donde él la discrimina por ser peruana.

Como se recuerda en el audio, Antonio Pavón dice: “Como tú eres una india marginal porque eres peruana y vives aquí, y tienes ese concepto y esa educación, te vas a morir así”, a su examiga Anett.