“Don Juan”, lo nuevo de Ventino y Rombai en YouTube [VIDEO]

Después de una temporada en México, Ventino vuelve a YouTube con su nueva canción “Don Juan”, en colaboración de la banda uruguaya Rombai.

“Don Juan” nació en un taller de composición en Miami en el que participó Ventino, Frank Santofimio y Reggie. “Ellos ya tenían una idea del ritmo que querían hacer, pero nosotras sentíamos que la canción debía ir por un camino no tan romántico. Así que decidimos narrar una situación muy común en los hombres que creen que pueden conquistar a cualquier mujer, pero no siempre lo logran”, señaló la girl band colombiana.

El video fue dirigido por Sergio De Ávila y grabado en el Castillo de San Felipe, que hace alusión al siglo XVII, época en la que Tirso de Molina creó al personaje de Don Juan. La historia muestra a Fer intentando conquistarlas a todas, pero con ninguna cumple su objetivo.

Ventino y Rombai se conocieron por primera vez el día del video, lo cual les permitió acercarse y conocerse un poco más. “Cuando recibimos la canción con las voces de Rombai nos emocionamos mucho porque le aportaron una parte que sentíamos que hacía falta. Es muy lindo poder trabajar con artistas que admiramos desde hace mucho tiempo y nos alegró mucho haber podido conocerlos bien y compartir con ellos en el rodaje del video”, explicó una de las integrantes de la girl band.

Sobre Ventino y su éxito

Ventino, la girlband más influyente de Latinoamérica, ha logrado consolidarse como la banda de pop más poderosa en distintos países como: España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Colombia. Entre sus logros destacan un contundente Sold Out en el Lunario de CDMX, el gran éxito en el Coca Cola Music Experience on the Beach en Málaga y la invitación por el embajador de Colombia en Estados Unidos para cantar en la Casa Blanca en Washington DC.