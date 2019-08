Tilsa Lozano no se arrepiente de haber expuesto romance con Juan Manuel Vargas en “El Valor de la Verdad”

Tilsa Lozano vivió uno de los momentos más controversiales y a la vez mediáticos como figura pública dentro del espectáculo local cuando decidió salir en “El Valor de la Verdad” para relatar lo que fuera su relación con el futbolista Juan Manuel Vargas, casado con Blanca Rodríguez. La jurado de “Reinas del Show” aseguró que no se arrepiente de haber expuesto su intimidad con el exjugador de la Selección Peruana.

En conversación con ‘Choca’, Tilsa Lozano llamó el “innombrable” a Juan Manuel Vargas cuando el periodista le preguntó si sentía algún remordimiento por haber expuesto la furtiva relación de idas y vueltas entre Perú e Italia con el exjugador de la Fiorentina, equipo italiano de la Serie A.

Tilsa Lozano, muy segura, respondió que no se arrepentía de lo que hizo hace 5 años: “No. Yo elegí el momento en que iba a responderle a alguien, yo también elegí el momento en que quería contar algún capítulo de mi vida. Es algo que conté, que no me arrepiento de haber contado”.

Tilsa Lozano - Juan Manuel Vargas: cinco años después

Pero mientras Tilsa Lozano llegó a uno de sus puntos cumbres luego de revelar su intimidad en “El Valor de la Verdad” creando luego el grupo de modelos llamado “Las Vengadoras”, incursionar en la conducción y luego la maternidad, caso contrario es el de Juan Manuel Vargas, cuyo nivel de juego fue decreciendo paulatinamente.

Dejó la Serie A de Italia para en 2015 para irse al Real Betis español de LaLiga Santander donde tan solo estuvo 6 meses. En 2017, sería sacado de la inactividad deportiva profesional para ser fichado por Universitario de Deportes, club con el que se mantuvo hasta mediados del año pasado, donde no logró destacar luego de llegar al club crema con el cartel de “experimentado y gran jugador”.

Los problemas de Juan Manuel Vargas

Pero sumado a su bajo rendimiento, Juan Manuel Vargas ha tenido serios problemas económicos, lo más reciente es una deuda con una entidad bancaria que supera los 2 millones de soles, situación que ha llevado al Poder Judicial a emitir un documento donde se pone en remate una de sus propiedades en La Molina para saldar el monto que adeuda.

Cuando a Tilsa Lozano le preguntaron por la situación de Juan Manuel Vargas, la excolita Reef respondió: “Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”.