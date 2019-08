Pitbull hace referencia a frase que Susy Díaz popularizó en Perú

A manera de querer motivar a sus seguidores de Twitter, el cantante Pitbull hizo referencia a una frase que Susy Díaz popularizó en Perú.

“Live life, don’t let life live you. #MotivationMonday (vive la vida y no dejes que la vida te viva, motivación de lunes )", expresó el intérprete de origen cubano en su más reciente post de Twitter.

Ante el mensaje público de Pitbull, los usuarios de la red social se pronunciaron rápidamente y comenzaron a etiquetar a Susy Díaz. Incluso, algunos cibernautas calificaron de “copión” al músico internacional.

“Oye Pitbull, para que lo sepas, esta es una cita muy popular en Perú, original de Susy Díaz, una de las artistas más famosas de nuestro país. Ella lo dijo primero”, escribió un tuitero.

“Susy Díaz te han hecho un copyright. Este personaje llamado Pitbull es un copión. La peruana de nacimiento fue quien inventó esta frase y existe desde hace 20 años”, señaló otro usuario.

Pese a que fue etiquetada en varias ocasiones, la celebridad peruana no se ha pronunciado al respecto y los memes vienen invadiendo la red social.

Susy Díaz es uno de los rostros más populares de la televisión peruana y fue la responsable de popularizar la frase “vive la vida y no dejes que la vida te viva” cuando fue parte del programa “Risas y salsa”.

Tras tener una importante participación en el desaparecido espacio de Panamericana Televisión, Susy postuló al Congreso del Perú en 1995 luego de incorporarse al partido político Movimiento Independiente Agrario, fundado por Julio Chu Mériz. Ella resultó siendo elegida congresista con 10,280 votos.

Pitbull ya había hecho referencia a popular frase

En una edición de los Latin American Music Awards, el cantante Pitbull ya había hecho referencia a “vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

En ese entonces, el intérprete de “Give me everything” recibió el premio Trascendencia Musical.









