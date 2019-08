Vania Bludau asegura que no quiere boda lujosa con novio estadounidense

Vania Bludau se consagró como la flamante campeona de la última edición de “Reinas del Show” y se hizo también acreedora de los 25 mil dólares como premio tras vencer en la competencia de baile. La modelo está próxima a casarse y aseguró que quiere una boda bonita, pero tampoco despilfarrar su dinero en lujos innecesarios.

Y es que las comparaciones fueron obvias cuando se le consultó si su boda sería costosa como la que alguna vez pensó hacer Sheyla Rojas con Pedro Moral, que estuvo cotizada en unos 130 mil dólares. Ante esto, Vania Bludau refirió: “tampoco voy a despilfarrar el dinero, tengo como prioridad comprarme un departamento”.

En ese sentido, Vania Bludau mencionó lo importante que es saber utilizar el dinero e invertirlo como usarlo sabiamente: “Así gastes un sol o un millón es la misma situación. Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo”.

Vania Bludau en programa reality de los Estados Unidos

Sin embargo, Vania Bludau confesó que tras participar en “Reinas del Show” tiene nuevos proyectos en el país del norte: “Cuando llegue a Estados Unidos tengo que comenzar a grabar un reality, me dieron permiso porque estuve en el programa (Reinas del Show), ya sabrán más en mis redes sociales”.

El programa en el que participará la bailarina se llama “Palm House” (La casa de la Palmera en castellano), el productor uruguayo Federico Díaz fue quien le dio permiso a Vania Bludau para seguir en “Reinas del Show”: “Ve con todo y trae la corona y ahí se la llevó”, revelo la expareja de Christian Domínguez.

Novio de Vania Bludau no pudo venir a Perú

Lamentablemente, Frank Dello Russo, novio de Vania Bludau no pudo estar presente en la final del programa que dirige Gisela Valcárcel: “Él se quedó en Miami porque tiene trabajo y un horario normal, pero me deseó lo mejor y justo ahora me está llamando. Antes del programa me dijo ‘te amo, mi amor, estoy viendo con tu hermano, a celebrar’”.