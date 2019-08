Tula Rodríguez sobre Sheyla Rojas: “No le creo porque siempre llegó tarde”

Luego de que Sheyla Rojas asegurara que no estuvo acompañando a su equipo en “Divas” por un cruce de horarios con otro de sus compromisos laborales, Tula Rodríguez decidió responderle públicamente a la rubia.

La presentadora lanzó severos comentarios contra su colega al asegurar que no creía en sus palabras, debido a que esta no sería la primera vez que comete una falta que afecta el desarrollo de la competencia de baile en “Esto es Guerra”.

“Yo creo que ella sí se debe sentir mal hoy, no le creo porque si bien es cierto cada una tiene un arreglo con el productor cuando ingresas al reality, pero somos un grupo y desde el día uno siempre llegó tarde”, expresó en el programa “En boca de todos”. Sin embargo, indicó que “Cada uno da lo que quiere dar”.

Además, puso énfasis al mencionar que ser una “Diva de la tele” involucra un importante compromiso, por lo que no hay razón para llegar tarde. “Ser una diva no significa que tengas que llegar tarde, al contrario, cuando ya eres alguien en un medio es cuanto más serio tienes que tomar un trabajo”, indicó. “Tú, al ser cabeza de algo, tienes que llegar incluso antes que lo demás”, añadió.

Según comentó Tula Rodríguez, Sheyla Rojas si estaba enterada de la fecha que tenía que presentarse con su equipo para competir en “Divas”. “Es mentira que no sabía que ese día era la fecha, porque (nosotras) hablamos y sabíamos que la fecha era el jueves”, precisó.

La conductora dijo que su notable molestia se debía a que ella y las otras compañeras de la popular ‘Shey Shey’ hicieron grandes esfuerzos para brindar un buen show en el escenario. “Hemos ido en madrugadas, hemos hecho chancha para pagarle a la gente con la que bailamos”, contó bastante seria.

Finalmente, Tula Rodríguez dijo que considera que baila mejor que Sheyla Rojas. Sin embargo, aseguró que aún no se encuentra en su cien por ciento.

Sheyla Rojas responde a críticas de Tula Rodríguez

Luego de que Tula Rodríguez criticara duramente a Sheyla Rojas por no haber asistido a su presentación en el reality de baile “Divas”, la popular ‘Shey Shey’ decidió pronunciarse en su programa “Estás en todas”. “Cuando yo me enteré que íbamos a bailar el día jueves... entro en razón y me doy cuenta que se me cruzan los horarios con un compromiso que tenía planeado y firmado con mucho tiempo atrás. Se me complicó y si por eso tengo que asumir mi responsabilidad, lo voy hacer”, manifestó. “Entiendo que todos tenemos compromisos y cada uno es libre de decidir cuál aceptar y qué hacer. Yo tomé mi decisión y yo no podía cambiar el horario porque tenía programado ese contrato con mucho más tiempo”, agregó la rubia