Rebeca Escribens pone en aprietos a Federico Salazar tras cantarle “A esa” en vivo [VIDEO]

Rebeca Escribens inició la semana con una ocurrencia más en el set de América TV. Federico Salazar y Verónica Linares fueron testigos de la interpretación que hizo la conductora del bloque de espectáculos en pleno programa en vivo.

La presentadora de “América Espectáculos” le cantó a Federico Salazar el conocido tema de Pimpinela, “A esa”. Pese a que Verónica Linares quiso retirarse de inmediato del set de televisión, Rebeca Escribens interfirió para que la periodista sea partícipe de su puesta en escena, la cual tuvo que ser interrumpida por su productor “Choca” Mandros.

PUEDES VER Rebeca Escribens se niega a regreso de Sheyla Rojas a la TV tras viaje con millonario

“A esa... que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile. Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor”, se oye la canción de fondo mientras Rebeca Escribens realiza la fonomímica frente a la inquieta Verónica Linares.

Los periodistas de la edición matinal de América TV se retiraron de la escena. Segundos después, Choca “Mandros” llevó a “arrastras” a Rebeca Escribens hasta su espacio de conducción, al mismo tiempo que esta botaba los papeles de la mesa.

“¡No! Ven, ven, ven. Hijita, tranquila, todo va estar bien, es lunes (...) Disculpen señores periodistas, disculpen, es lunes. Escúchame, la gente no te entiende", manifestó el también conductor de “Estás en todas”.

“Federico está así.¡A mí no me importa que no me entiendan! Que me entienda sola es suficiente”, indicó Rebeca Escribens.

La presentadora de “América Espectáculos” prosiguió cantando hasta que “Choca” Mandros presentó una nota sobre el final de “Reinas del show”.

Por su parte, Federico Salazar aprovechó las cámaras para indicar con gestos que Rebeca Escribens estaba al borde del delirio.