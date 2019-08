Milagros Leiva es troleada en redes tras anunciar su regreso a ATV

La mañana del viernes 9 de agosto, la periodista peruana Milagros Leiva sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de la conducción de “ATV Noticias Edición Matinal”. Sin embargo, poco después cambió de opinión.

A través de Twitter, la comunicadora nacional confirmó que asumirá un nuevo reto en ATV, pero que seguirá en el noticiero matutino.

"Pronto les contaré cuál es el programa que conduciré en ATV. Mientras eso sucede, me han pedido seguir en paralelo con ‘Edición Matinal’ y así será. A quien madruga, Dios lo ayuda”, tuiteó Milagros Leiva.

Especificó que su regreso se concretará este lunes 12 de agosto. “Mañana nos volvemos a encontrar con la mejor información desde las 5:15 a.m.", añadió en su cuenta de Twitter.

Uno de los más sorprendidos con el anuncio de Milagros Leiva fue el político Daniel Urresti, quien no dudó en ironizar con Milagros Leiva. “Mi abuelita tenía razón! ¡Hierba mala nunca muere!”, expresó en Twitter.

Luego siguió: "Los fujiapristas no se podían quedar sin su principal guaripolera!".

Daniel Urresti no fue el único que se burló de Milagros Leiva. Otros cibernautas se burlaron del rápido regreso de la periodista al noticiero de ATV.

Milagros Leiva anunció su salida de ATV

La polémica periodista se despidió de su teleaudiencia. En su discurso de despedida, la comunicadora se mostró agradecida con su equipo periodístico.

“Tengo que decirles chau. La verdad que la he pasado muy bien, es un año y seis meses que he trabajado en las mañanas. Ha sido muy duro para mí, muy extenuante. Soy una mujer de la noche, siempre he trabajado en programa nocturnos”, expresó Milagros Leiva al anunciar su retiro.

“Quiero rendir homenaje al equipo periodístico que hace posible el programa matutino. Mis respetos a los camarógrafos, a los editores y a los productores. Este equipo es un reloj. Nunca pensé qué tan duro era todo esto”, añadió.

Milagros Leiva recalcó que seguirá trabajando en ATV, pero asumirá otros retos periodísticos, pero no dio mayores detalles.