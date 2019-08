Karol G desata molestia de fans por presunta infidelidad a Anuel AA [FOTOS]

Karol G, la llamada “bebecita”, sorprendió a sus 608,2 mil seguidores en Twitter, con un mensaje que fue interpretado como la confirmación de una infidelidad contra Anuel AA.

“Coma callado pa’ que se repita”, publicó la exponente del reggaetón el pasado viernes 9 de agosto.

La frase en cuestión es un dicho popular colombiano que sugiere mantener la discreción cuando se ha tenido una aventura amorosa. Por ello, el tweet de Karol G no pasó desapercibido siendo cuestionado rápidamente por un usuario: “Me lo acabas de cuernear al nene?”. Rápidamente, la intérprete de “China” y "Ocean”, negó tener un amante.

Sin embargo, sus seguidores no perdieron la ocasión de hacer memes con la cara de decepción de Anuel AA.

También no faltó quien señalara que en realidad la frase “Coma callado pa’ que se repita”, es parte de la letra de la canción “La mitad de la mitad”, del cantante de hip hop colombiano, Crudo Means Raw, perteneciente a su disco del 2016, “Esmeraldas”.

Las especulaciones de una ruptura entre Karol G y Anuel AA no son recientes, y a veces son los propios implicados quienes aumentan los rumores.

A inicios de julio de este año, la cantante compartió otro tweet –que luego replicó en sus stories de Instagram- expresando: “Ella es un segundo y yo era para siempre… Algo pasajero, te condenó a perderme”.

Aunque el verso corresponde a su exitoso tema del 2017, “A ella”, logró causar preocupación entre sus seguidores ante la sospecha de que la cantante este viviendo nuevamente una decepción amorosa.

No obstante, ahora Karol G decidió no continuar con la polémica en Twitter –a pesar de que este alcanzó los 17,5 mil retweets y 50 mil Me Gusta- y, por el contrario, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Anuel AA. Sin embargo, llama la atención que en la camiseta que lleva la cantante se pueda leer la palabra “Bitch/Perra”.