Mamá de Geraldine llora y pide perdón por insultar a Julián Gil [VIDEO]

Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz y presentadora mexicana Geraldine Bazán se retractó de las fuertes palabras que emitió contra el modelo y actor argentino, Julian Gil, a quien tachó de “patán”.

Esto a razón de los rumores que sugerían que Julian Gil habría acusado de infiel a Geraldine Bazán ante Santiago Ramundo, propiciando así el rompimiento de la pareja.

“La verdad ofrezco una disculpa porque me excedí en mis comentarios, porque yo siempre soy de corazón, pero apenas estaba recién enterada de lo que estaba pasando, de lo que se había dicho y me sentí muy”, expresó Rosalba Ortiz.

Como se recuerda, fue la propia Geraldine Bazán quien le pidió a su madre evitar dar declaraciones a la prensa sobre el tema porque no conocía el trasfondo de la relación.

Aun así, doña Rosalba Ortiz intentó justificar sus declaraciones alegando que sus opiniones surgieron por lo ocurrido por la mediática disputa legal que sostuvieron la actriz Marjorie de Sousa y Julian Gil, tras su separación y la custodia y manutención de su hijo en común Matías.

“Julián no sé yo creo que las tenía guardadas las palabras, perdóname, discúlpame también me dolió mucho eso que pasó un año de tortura...", declaró.

Doña Rosalba Ortiz y Gabriel Soto

Finalmente, la madre de Geraldine Bazán también deshizo lo vertido sobre su ex yerno, el galán de telenovelas Gabriel Soto, cuando señaló que él la debería mantener.

“Quiero aclarar lo que dije de Gabriel que algún día él me va a mantener cuando este viejita, no, no te preocupes yo tengo mi pensión y hasta la fecha no he necesitado de mi hija ni de mi hijo”.