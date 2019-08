Rosángela Espinoza a Tula Rodríguez tras callarla en vivo: “Creo que está mal por la menopausia”

En la reciente emisión de “Esto es Guerra”, Tula Rodríguez se mostró muy incómoda tras oír comentarios de Rosángela Espinoza mientras hablaba con Gian Piero Díaz, por lo que la mandó a callar en pleno programa en vivo.

La compañera de Maju Mantilla externalizó su ofuscación contra la popular ‘chica selfie’, quien suele mofarse de su edad y experiencia en televisión peruana.

“¿Qué has dicho Rosángela? Sí, pero están hablando de mí. ¡Cállate cuando la otra persona está hablando”, le dijo Tula Rodríguez a Rosángela Espinoza frente a la atenta mirada de sus compañeros de “Esto es Guerra”.

La también autodenominada ‘Barbie peruana’ aprovechó el detrás de cámaras para enviarle un contundente mensaje a la conductora de “En boca de todas”, pues sostuvo que la actitud de su compañera es “terrible” y poco adecuada.

“Me pareció terrible, porque si vamos a hablar de educación, creo que también no está bien callar a la gente de esa manera. O sea imponer porque ella tiene 20 años....”, manifestó la concursante de “Esto es Guerra”.

Rosángela Espinoza, fiel a su estilo, no tuvo reparos en tildarla de “menopáusica” a la popular ‘peludita’.

“No tengo ningún tema con Tula. A Tula recién la conozco cuando ingresó a ‘En boca de todos’. Yo solamente la conozco porque la veo acá en el canal. Por la menopausia pues será. Creo que está mal o se le ha subido las hormonas a (...) Porque no se va agarrar conmigo de esa manera. Me parece muy mal lo que ha hecho”, aseguró la ‘chica selfie’.

Por su parte, Tula Rodríguez prefirió no contestarle y solo atinó en dejar la siguiente metáfora: “Mira, yo de verdad que me da flojera tener una discusión con Rosángela. ‘Todos los comentarios los voy a poner en una cuenta de ahorros para ver si me genera algún interés’”.