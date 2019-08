Aída Martínez protesta en contra del maltrato animal en el “Día mundial del Elefante”

En el Día mundial del Elefante, Aída Martínez compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de estos mamíferos placentarios siendo sometidos a maltratos y daños severos.

Dichas fotografías fueron publicadas en señal de protesta para tomar conciencia del maltrato animal y levantar la voz para eliminar los circos con elefantes.

A través de su cuenta de Instagram, la motociclista Aída Martínez hizo el pedido:

"Levantemos nuestra voz por ellos y digamos:

Me opongo a los circos con elefantes

Me opongo a los zoológicos que encierran elefantes

Me opongo a los paseos en elefantes

Me opongo a la pintura con elefantes

Me opongo a las selfies con elefantes

Me opongo al COMERCIO de elefantes

Me opongo al comercio de partes de sus cuerpos

Me opongo a tratar a un elefante como ESCLAVO

Me opongo al maltrato con bullhook"





Su publicación recibió comentarios positivos de sus seguidores, quienes se mostraron a favor de eliminar los circos con elefantes, y sobre todo, de cualquier animal en ese tipo de espectáculos.

Aída Martínez sorprende con este tipo de publicación, poco común en sus redes sociales. Aún así, no causa asombro, pues una realidad que no pasa desapercibida por as personas y debe ser erradicada.

Aída Martínez toma conciencia por el cuidado del planeta

Así también, Aída Martínez compartió en sus historias de Instagram, una imagen de un conocido reto llamado “Basura Challenge”.

Esto consiste en tomar una fotografía de un lugar lleno de basura, y luego tomar otra imagen con el lugar ya limpio junto a las bolsas de desperdicios detrás de la persona que aceptó el reto.

