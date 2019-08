Daniela Darcourt envía cartas notariales para separarse de empresa que la representó

Daniela Darcourt impactó a todos cuando apareció cantando en la final de “Reinas del Show” tras dos meses de ausencia en lo que muchos consideraron era el final de su carrera como cantante. La salsera se encuentra armando un nuevo equipo y con otras personas que dirijan con mayor responsabilidad su trayectoria artística.

En entrevista a un diario local, Daniela Darcourt fue consultada sobre esta nueva etapa que será una especie de relanzamiento de su carrera: “En este momento estoy terminando de armar mi equipo y estaré regresando a los escenarios a fines de agosto o quincena de setiembre”.

Daniela Darcourt no se benefició económicamente

Como se recuerda, la empresa que representaba a Daniela Darcourt pactaba una serie de conciertos durante la noche, lo que hizo que la salsera, en muchas ocasiones, no llegara a tiempo a muchas presentaciones y en otras acabara con la voz gastada lo que impedía que pudiera tocar en otros lugares, situación que le causó una serie de problemas tanto en redes sociales como con diversos organizadores de espectáculos musicales, incluso con otras agrupaciones como con Libido durante el Alternativo Music Festival, precisamente por un tema de puntualidad.

Respecto a este tema, se le consultó a Daniela Darcourt si piensa tomar algunas acciones legales contra dicha empresa, a lo que la salsera respondió: “Me encantaría decir muchas cosas, pero está en el ámbito legal, son cosas que tienen mucho papeleo de por medio. Solo puedo decir que este proceso me ha servido muchísimo para saber quiénes están a mi alrededor. (La industria de la música) no siempre es en beneficio de nuestro bolsillo, no soy millonaria, a mí me ven en mi carro del 2000”.

Se separa de empresa que la representó

En relación a si hizo una denuncia por maltrato laboral, Daniel Darcourt aclaró: “No, más que denuncias son temas que se están solucionando vía cartas notariales, cosas que están por corregirse antes de dar el paso de la separación”.