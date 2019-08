Novio de Vania Bludau la felicita con emocionante mensaje en Instagram

El estadounidense Frank Dello Russo se mostró sumamente orgullosa por la victoria de Vania Bludau en la pista de “Reinas del show”, cuya final se realizó el último sábado 10 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram, el novio de Vania Bludau aseguró que estuvo pendiente de toda su participación en el programa que tuvo como finalistas a Korina Rivadeneira, Dorita Orbegoso y Natalie Vértiz.

“Las palabras no pueden explicar lo orgulloso que estoy de ti. ¡Lo hiciste! Estuviste increíble cada semana en la pista de baile. No puedo esperar para celebrar con mi campeona”, expresó Frank Dello Russo, quien meses atrás le hizo una romántica propuesta de amor a Vania Bludau.

Antes de su romántico mensaje que estuvo acompañado de una foto de ambos, el norteamericano estuvo apoyando a la peruana en sus stories de Instagram y hasta indicó cómo podían votar por ella.

Al enterarse del triunfo de Vania Bludau, Frank escribió: “¡Felicitaciones, amor!” en uno de sus videos.

A lo largo de “Reinas del show”, la exintegrante de “Combate” supo imponerse en la pista de baile con sus impecables coreografías. Incluso conmovió a un miembro del jurado con su gran performance.

Vania Bludau dejó mensaje tras su victoria en “Reinas del show”

Después de su triunfo en el programa de Gisela Valcárcel, la ex chica reality utilizó su cuenta de Instagram para expresar su satisfacción por haber ganado el concurso de baile protagonizado por mujeres.

Vania Bludau expresó que llevarse la corona “fue un sueño que se hizo realidad” y recalcó que no la tuvo fácil.

“Un sueño hecho realidad… Gracias a ustedes, me coroné como la ‘Reina del Show’. Valió la pena cada hora de ensayo, cada una de las caídas y golpes. Hoy solo me queda agradecerle al público por tanto amor, por todo el aliento que me brindaron. No tengo palabras para describir lo bendecida que me siento”, expresó Vania en Instagram.

Vania Bludau pasará a la fila de casadas

Vania Bludau y Frank Dello Russo se casarán en los próximos meses. En diálogo con “América Espectáculos”, la morocha reveló que su boda se realizaría en Lima en una íntima ceremonia. Además, expresó sus deseos de convertirse en madre.