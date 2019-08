Rodrigo González arremete contra Patricio Parodi por culpar a “Válgame Dios”de exponer monto de su casa

Patricio Parodi culpó al programa “Válgame Dios” por hacer de conocimiento público el monto de su nueva y exclusiva casa a la que ya se mudó junto a su familia. Según el concursante de “Esto es Guerra”, los extorsionadores empezaron a realizarle llamadas a raíz de la nota que emitió la producción que conduce Rodrigo González.

“Yo estoy un poco indignado con ese programa (Válgame Dios), porque tocaron el tema de la casa, está bien, están en todo su derecho, pero sacaron a una persona a soltar cifras y yo recibí llamadas amenazando a mi familia”, indicó a la prensa el novio de Flavia Laos.

"Cuando uno es periodista, yo no he estudiado eso, creo que se debe tener cuidado, porque no saben hasta dónde pueden llegar a dañar a familias, en este punto con extorsionadores, que es mi caso”, agregó el presentador de Latina.

Tras el pronunciamiento de Patricio Parodi, Rodrigo González utilizó su perfil oficial de Facebook para dejarle un contundente mensaje.

“Las imágenes mostradas en nuestro programa son proporcionadas, propaladas y exhibidas por él mismo a través de todas sus plataformas. Es enteramente su responsabilidad asumir las consecuencias de todo lo que presume, sabiendo la realidad de nuestro país en temas de inseguridad”, manifestó el conductor del programa “Válgame Dios”.

Asimismo, Rodrigo González tildó de “chibolo” al novio de Flavia Laos por haber expuesto videos y fotos de su casa a través de sus redes sociales, para luego quedar como víctima.

“Responsabilizamos de las amenazas que recibe producto de la continua exposición de su vida. Es una ligereza de chibolo inconsecuente que no nos atañe. Hazte cargo y dispara a otro lado....”, finaliza el mensaje del popular Peluchín.