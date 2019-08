Extorsionadores amenazan a Patricio Parodi por su lujosa nueva casa

En algunos programas de espectáculos se han hecho extensas notas sobre la nueva residencia del chico reality Patricio Parodi. Reportajes curiosos y amenos se dedicaron a reseñar el lugar donde vive la pareja de Flavia Laos, el valor de su inmueble, así como el costo de cada uno de los acabados, decorados o muebles del mismo. Esto parece no haber tenido efectos positivos, ya que el concursante de “Esto es Guerra” ha denunciado ser víctima de los extorsionadores.

En entrevista publicada por “El Popular”, cuando se le preguntó por cómo se presentó su casa en programas televisivos, el ‘Pato’ Parodi fue enfático al responder: “Yo estoy un poco indignado con ese programa (Válgame Dios), porque tocaron el tema de la casa, está bien, están en todo su derecho, pero sacaron a una persona a soltar cifras y yo recibí llamadas amenazando a mi familia. Cuando uno es periodista, yo no he estudiado eso, creo que se debe tener cuidado, porque no saben hasta dónde pueden llegar a dañar a familias, en este punto con extorsionadores, que es mi caso”.

Cuando se le consultó si es que había avisado a las autoridades respectivas, Patricio Parodi fue escueto en su respuesta: “Si, igual no voy a dar mucha información”.

Patricio Parodi se asegura

Sin embargo, el ‘Pato’ se explayó cuando se le preguntó si había tomado medidas de seguridad: “Yo sé cómo manejar eso, porque no es la primera vez que me pasa, porque ya lo han tocado anteriormente. Siento que fue mal cuidado el tema. En cambio, me va bien en lo laboral, en el amor, la verdad que contento de poder construir (con Flavia Laos), un proyecto juntos”.

Del mismo modo, Patricio Parodi no dio muchos detalles si es que había hecho alguna denuncia, como corresponde, pero sí destacó que él y sus más cercanos se encuentran bien protegidos: “Todo lo manejamos bajo siete llaves, lo manejamos como familia, pero igual andamos más seguros, sabemos las horas de movimientos, las rutas alternas, ya no frecuentamos los lugares donde íbamos por seguridad”.