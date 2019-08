Patricio Parodi responde a Rodrigo González por no responsabilizarse tras exponer su nueva casa

Patricio Parodi no tomó nada bien el hecho que Rodrigo González hiciera a menos su molestia tras los reportajes emitidos por el programa “Válgame Dios”, donde el chico reality ha sido amenazado por extorsionadores. La pareja de Flavia Laos usó las redes sociales para mostrar su indignación por el comentario del popular ‘Peluchín’.

¿Qué sucedió? En una entrevista concedida a “El Popular”, Patricio Parodi habló sobre los efectos negativos que tuvieron para él y su familia la emisión de un reportaje del programa de Rodrigo González donde se hablaba del gasto que el guerrero hizo en su nueva casa ubicada en Las Casuarinas:

Las declaraciones de Patricio Parodi

“Yo estoy un poco indignado con ese programa, porque tocaron el tema de la casa, está bien, están en todo su derecho, pero sacaron a una persona a soltar cifras y yo recibí llamadas amenazando a mi familia. Cuando uno es periodista, yo no he estudiado eso, creo que se debe tener cuidado, porque no saben hasta dónde pueden llegar a dañar a familias, en este punto con extorsionadores, que es mi caso”, expresó Patricio Parodi.

La respuesta de Rodrigo González

Un par de horas después, Rodrigo González aprovechó su cuenta de Facebook para arremeter contra las declaraciones vertidas por Patricio Parodi; en su publicación se lee: “Las imágenes mostradas en nuestro programa son proporcionadas, propaladas y exhibidas por él mismo a través de todas sus plataformas. Es enteramente su responsabilidad asumir las consecuencias de todo lo que presume, sabiendo la realidad de nuestro país en temas de inseguridad. Responsabilizarnos de las amenazas que recibe producto de la continua exposición de su vida es una ligereza de chibolo inconsecuente que no nos atañe. Hazte cargo y dispara a otro lado....”.

La respuesta de Patricio Parodi

Ahora bien, Patricio Parodi se enteró de este comentario hecho por Rodrigo González por sus seguidores. Ante esto, el chico reality usó su cuenta oficial de Twitter para publicar dos imágenes, la primera de estas donde expresa su sensación tras las palabras del conductor de “Válgame Dios”, en tanto que la segunda es un pantallazo a la publicación hecha por ‘Peluchín’. Es importante mencionar que el texto de este post solo tiene el ícono de un pulgar hacia abajo en muestra de inconformidad con la postura tomada con el presentador de espectáculos.

En la primera imagen de este post en Twitter se lee: “Lamentable ver este post que me hicieron llegar mis seguidores. A veces es mejor reconocer un error y pedir disculpas a querer tapar todo lo dicho, ¿acaso en tu programa no pusieron a un disque señor soltando números? ¿esto te consta? ¿No sabes lo vulnerable que haces a mi familia y a mí soltando información ‘verdadera’? Mejor, señor, quédese callado que las imágenes lo condenan”.