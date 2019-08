Ivana Yturbe y Mario Irivarren se lucen abrazados en calles de Lima

Ivana Yturbe y Mario Irivarren continúan mostrándose juntos en público, pese a las críticas que han recibido por parte de sus fans y de algunos personajes del mundo de la farándula.

Esta vez, los chicos reality fueron captados en una tierna escena que confirmaría una vez más la historia de amor que se encuentran viviendo juntos.

Los integrantes de “Esto es Guerra” fueron vistos caminando por las calles de Lima, sin temor alguno a darse muestras de afecto en público.

En una de las imágenes protagonizada por la pareja, se puede observar que el popular ‘Calavera Coqueta’ rodea con uno de sus brazos a la ‘Princesita Inca’, mientras ella reclina su cabeza sobre su hombro.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe han mantenido una tormentosa relación a través de varios años, puesto que han terminado y retomado su romance en varias ocasiones.

Como se sabe, a fines del año pasado, Ivana Yturbe inició una relación con el futbolista Jefferson Farfán, pero esta no prosperó. Poco después, cuando ya había ingresado a “Esto es Guerra” se especuló que había vuelto con Irivarren, con quien hasta ahora se muestra bastante cariñosa.

Cabe precisar que pese a las muestras de afecto en público, hasta el momento ni Ivana Yturbe ni Mario Irivarren han confirmado que hayan retomado su relación.

Mario Irivarren sorprende a Ivana Yturbe frente a cámaras

Luego de que Ivana Yturbe fuera salvada en la eliminación de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren se mostró muy contento y fue directamente a abrazar a la chica reality para felicitarla. La popular ‘Princesita Inca’ tampoco pudo ocultar su emoción y recibió con mucho gusto el tierno gesto del popular ‘Calavera Coqueta’.

Ivana Yturbe revela si asistiría a la boda de Jefferson Farfán

La modelo Ivana Yturbe sorprendió a más de uno al decir que, si Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia contraen matrimonio, no tendría inconvenientes en asistir a la boda. “No tengo ningún problema, con ninguno de los dos. A mí, Jefferson (Farfán) me parece una gran persona y Yahaira (Plasencia) me parece una chica talentosísima”, comentó.