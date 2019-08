Gladys Tejeda confesó en “El Valor de la Verdad” que ayudó a evitar un feminicidio

Gladys Tejeda, la medallista de oro en la maratón femenina durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, estuvo en “El Valor de la Verdad” donde le relató a Beto Ortiz un incidente lamentable que gracias a su intervención no tuvo peores consecuencias, y es la vez que la atleta ayudó a una vecina a que no fuera una víctima del feminicidio.

Cuando el programa se encontraba en la pregunta 15, Beto Ortiz lanzó “¿Salvaste a una vecina de ser golpeada por su esposo?”, tras un breve lapso de tiempo, Gladys Tejeda respondió “Sí” a lo que el polígrafo ratificó con “Verdad”.

El relato de Gladys Tejeda

Acto seguido, Beto Ortiz le pidió que relatara dicho momento, Gladys Tejeda empezó: “Ocurrió en Huancayo, me acuerdo que alquilé un cuarto, una casa grande donde vivía una señora y su hija. Tenía otra inquilina que era una pareja y la señora era de Huancavelica, se llamaba Paulina”.

Tras la breve introducción, la maratonista pasó a contar el atroz incidente del cual fue testigo: “Era temprano, como 5 o 6 de la mañana, empezaba a hacer mucha bulla, y de ahí la cosa se puso más grave. Yo ya estaba por irme porque estaba abriendo el portón para sacar mi carro, entonces el señor botó de su cuarto a la señora desnuda. Con un polo bien diminuto salió para la calle, llorando”.

Es en ese instante cuando Gladys Tejeda confiesa intervino buscando ayudar a la pobre mujer: “Entonces le digo ‘¿qué pasó?’ ‘Mi esposo me golpeó, me botó calata para la calle, mi cuarto está cerrado, no tengo nada’. Entonces regresé, busqué unas ropas, le di un poco de dinero para que pueda viajar, irse, le dije no ‘puedes estar aquí, te van a matar’, porque no solo estaba desnuda sino golpeada, había sangre, estaba horrible”.

Pero no satisfecha con darle ropas y dinero, Gladys Tejeda aconsejó a su vecina a tomar acciones contra el sujeto que la violentó: “Le recomendé que haga la denuncia, ‘defiéndete, porque si no lo haces otra vez lo va a volver a hacer’, se calmó un poco, porque su esposo vio que yo estaba a su lado y el señor se metió a su cuarto como si nada”.

Gladys Tejeda aconseja a las mujeres

Culminado el relato, Beto Ortiz preguntó a la deportista si tenía algún mensaje que darles a las mujeres peruanas, recordando el número, cada vez en alza, en que se encuentran las cifras de feminicidio en nuestro país: “Las mujeres deben ser respetadas, la verdad hasta ahora en el país vivimos eso todos los días, uno prende la televisión y lo primero que vemos es esto… Es lamentable y creo debemos luchar contra eso”.