Patricio Parodi si dejaría todo por Flavia Laos: “Es muy complicado responder eso ahora”

La semana pasada “El Valor de la Verdad” tuvo como invitado en el sillón rojo de Beto Ortiz a Greg Michel. El belga, entre otras cosas, confesó que hubo coqueteos con la actriz Flavia Laos; su actual pareja, Patricio Parodi, no ha comentado nada hasta este momento donde asegura estar tranquilo tras las declaraciones del polémico modelo.

Cuando “El Popular” le consultó si se sintió afectado por las declaraciones de Greg Michel en “El Valor de la Verdad”, Patricio Parodi, muy escueto respondió “no, para nada”. Sin embargo, se tomó su tiempo para hacer algunas aclaraciones respecto a las fechas de estos supuestos coqueteos.

“En El Valor de la Verdad se hizo una pregunta y simplemente mezclaron fechas. La pregunta fue, creo, ¿coqueteaste con Flavia que estaba con Patricio? Creo que cuando salió ese ampay en esa discoteca ella no estaba conmigo, ella lo declaró, lo sabía todo el mundo”, pero el ‘Pato’ agregó: “Yo leí todas las conversaciones que luego mostró Flavia, ustedes las vieron y ahí no hay nada, simplemente porque lo habría dicho, pues no lo sabemos”.

Respecto a si tiene alguna información si Flavia Laos seguirá con los temas legales que la actriz indicó abrirá contra Greg Michel, Patricio Parodi se mostró dubitativo: “No lo sé, pero le aconsejaría que lo toque por lo bajo, por la vía legal, porque nadie tiene derecho a difamar a nadie”.

Patricio Parodi habla sobre su relación con Flavia Laos

Luego de acabado el teme de El Valor de la Verdad, Patricio Parodi fue interrogado por su relación con Flavia Laos, quien en la actualidad se encuentra realizando una serie de viajes por cuestiones laborales: “¿Cuántas relaciones hay de esa manera?, hay actores, cantantes, que viajan frecuentemente y no tendrían una relación, pero no creo que sea así. De que es complicado, pues lo es”.

Pero cuando la periodista le pregunta a Patricio Parodi si dejaría todo por Flavia Laos, el chico reality sorprendió con su respuesta: “Depende, porque sería muy complicado responder eso ahora”, pero agregó: “Si en algún momento decidimos separarnos, seguiremos siendo amigos”.