Karina Calmet pide que Tony Rosado vaya preso por comentarios en su último show

El polémico Tony Rosado sigue causando la indignación de muchas personalidades del mundo del espectáculo local, ya han sido varios los artistas que se han pronunciado en contra de las palabras y actos que el cantante ha realizado en sus shows en vivo, la más reciente ha sido la actriz Karina Calmet, quien ha usado su cuenta oficial de Twitter para pedir a las autoridades una sanción ejemplar con el intérprete de “Ya te olvidé”.

Todo empezó cuando Karina Calmet compartió una noticia donde Tony Rosado dice: “Yo ¿a quién he matado, a quién he violado? a la única mujer que he violado es a mi mujer”, ante esto, la actriz no escondió su molestia y posteó lo siguiente en Twitter.

“Por favor, que el ministerio de la mujer se pronuncie. Este hombre merece ir preso. En un país donde el feminicidio es un problema gravísimo, el ignorante dice que viola a su esposa”.

Acto seguido, Karina Calmet se dirigió directamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exigiendo una sanción ejemplar contra Tony Rosado por sus ofensivas expresiones en la conocida red social: “@MimpPeru señores, les pido como ciudadana y mujer, que cada día me siento dañada y asqueada al escuchar los comentarios del señor Tony Rosado que por favor se encarguen de ejercer ejemplarmente su función, gracias”.

Karin Calmet define el feminicidio

Sin embargo, un usuario le preguntó “¿Qué le pasó? Defina feminicidio”, a lo que Karina Calmet no perdió el tiempo para dar su opinión respecto a este crimen que, día a día, vemos incrementa en nuestra sociedad:

“Feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre. Y permitir o celebrar el insulto y maltrato a las mujeres es exacerbar conductas perversas, cuando se lucha por proteger a las mujeres ¿Está claro?”.

Tony Rosado se pelea con Cindy Marino

A pesar de que Tony Rosado, en apariencia, había bajado la intensidad de sus palabras y actos luego que la Fiscalía le abriera investigación por apología al feminicidio, el cumbiambero volvió a la polémica luego que tuviera un altercado con Cindy Marino durante su último concierto.

Cindy Marino le preguntó a Tony Rosado por su nueva actitud en sus conciertos, este no lo tomó a bien y comenzó un acalorado intercambio de palabras: “¿Tú has subido a ofenderme o animar al público?”, sin embargo, la actriz continuó: “Tony, ¿qué se siente ahora tratar como distinguidas damas a todas las mujeres y ya no insultarlas ni mentarles la madre? ¿Sí o no mujeres? Las mujeres queremos saber cómo se siente ahora Tony Rosado de tratarlas como distinguidas damas y ya no insultarlas”.