Indignación tras polémico comentario de Tony Rosado sobre su esposa [VIDEO]

Tony Rosado ha vuelto al ojo de la tormenta, pero esta vez no se trata de alguna frase suelta al aire antes de iniciar una de sus canciones en conciertos, sino tras hacer un comentario, a modo de respuesta a Magaly Medina, donde aseguró que si ultrajó a su esposa.

Durante su último concierto se encontraban las cámaras de “Magaly TV La Firme”, el cumbiambero se dio cuenta de los reporteros de la popular ‘Urraca’, por lo que antes de comenzar un nuevo tema, Tony Rosado aprovechó la ocasión para dirigirse a los periodistas donde, en cierto sentido, quiso aclarar algunas cosas que ha expresado la veterana periodista, sin darse cuenta que terminaría agravando su situación.

PUEDES VER: Karina Calmet pide que Tony Rosado vaya preso por comentarios en su último show

“Hay una señora que salió en televisión a decirme que yo era un delincuente. Yo ¿a quién he matado? ¿a nadie he violado? A nadie, a la única que he violado es a mi mujer”, las palabras concitaron las risas de una parte del público asistente, acompañado por un gesto con la mano izquierda de Tony Rosado, para luego agregar, suelto de huesos: “Y por eso me dice delincuente”.

Andrea Llosa y karina Calmet arremeten contra Tony Rosado

Estas polémicas declaraciones de Tony Rosado han causado mucho revuelo en las redes sociales, los artistas locales no han sido ajenos a esto y, por ejemplo, Karina Calmet usó Twitter para hacer conocer su molestia.

“@MimpPeru señores, les pido como ciudadana y mujer, que cada día me siento dañada y asqueada al escuchar los comentarios del señor Tony Rosado que por favor se encarguen de ejercer ejemplarmente su función, gracias”.

Mientras que la periodista Andrea Llosa no se guardó nada y tuvo palabras de grueso calibre contra el ‘Ruiseñor de la Cumbia’: “Creo que este estúpido (disculpen pero no lo puedo llamar de otra manera) no sabe que existe violación dentro de un matrimonio y que es un delito”.

Tony Rosado quiere denunciar a Magaly Medina

Tony Rosado notó en más de una ocasión la presencia de las cámaras de Magaly Medina en sus conciertos. Al cumbiambero no le ha sentado bien esto, por lo que ha decidido tomar acciones legales, las cuales expresó a su particular estilo:

“No se preocupe señora, que pase todo esto, así públicamente le digo, la voy a denunciar por medio millón de dólares por haberme dicho delincuente. Si (Jefferson) Farfán no la mete a la cárcel, yo la voy a meter, así que mejor retírese de la televisión, retírese”.