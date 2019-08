Tilsa Lozano y su paso por Miss Perú: “Fue horrible, al final me quedé con las lentejuelas”

Durante el “Chocahuarique”, Tilsa Lozano reveló a ‘Choca’ algunos de los aspectos de sus inicios en el mundo del modelaje, entre ellos su fugaz paso por las pasarelas cuando la ‘vengadora’ soñaba con ser Miss Perú, experiencia que la excolita Reef aseguró fue una experiencia “horrible”.

Vale recordar que Tilsa Lozano participó en el mencionado certamen de belleza cuando tan solo tenía 16 años, una experiencia que si pudiera desearía borrar de su pasado, no porque sintiera vergüenza, sino porque no era su ambiente: “Fue horrible. Tenías que ser perfectita y sonreír”.

Tilsa Lozano prefiere las plumas y lentejuelas

Y si recurrimos a las imágenes de archivo, se ve a una Tilsa Lozano no solo nerviosa, sino también incómoda, desfilando con un rostro serio, a duras penas esgrimiendo una sonrisa fingida. En dicha ocasión, la jurado de “Reinas del Show” no ganó la corona, no quedó entre las 10 mejores, tampoco se llevó el premio a Miss Amistad, ni al mejor cabello, menos al Miss Simpatía.

Luego comentaría “al final la cabra tira para el monte y me quedé con las plumas y lentejuelas”, refiriéndose a que luego de su fallido paso por dicho certamen se encontraría con Nino Peñaloza quien la llevaría a Miami, Estados Unidos, para desfilar al Fashion Week de dicha ciudad.

Tilsa Lozano y su paso por ‘Habacilar’

Tilsa Lozano también le reveló a ‘Choca’ su paso por el programa que dirigía Raúl Romero “Habacilar”, que en su momento fue uno de los shows más vistos de la televisión peruana: “En ese entonces entrar al programa ‘Habacilar’ era lo máximo y olvídate, tocabas el cielo… Era pésima y fatal (bailando). El baile nunca fue lo mío. Mi fuerte siempre fue la personalidad”.

Aclara rumor sobre romance con Rafael Cardozo

También confesó la verdad sobre un supuesto amorío que habría tenido con Rafael Cardozo durante el 2014: “Lo que pasa es que después de ‘Soy Soltera’, Jazmín (Pinedo) entra a Esto es Guerra, ahí empieza a salir con Gino (Assereto), ¿ok? Entonces, organizamos un viaje, nos íbamos a ir el Zorro (Supe), Jazmín, yo y Maricris (Rubio), y justo Jazmín estaba en ‘gileos’ con Gino, y nos dice, ‘Gino se va de viaje con Nicola (Porcella) y Rafael (Cardozo), ¿qué tal si vamos todos juntos?’ y nosotras ‘ya pues’ y ahí se desató, entonces quisieron relacionar a Nicola con Maricris, a mí con Rafael y a Gino con Jazmin”.