Tilsa Lozano amenazó a Miguel Hidalgo para tener un hijo

Tilza Lozano sorprendió con sus más recientes declaraciones sobre cómo fue su relación con el padre de sus dos hijos Miguel Hidalgo.

La exconductora conversó con ‘Choca Mandros’ para el programa “Estás en todas” y no tuvo problemas a la hora de señalar que “amenazó” a su expareja para tener un bebé.

“Cuando empecé a salir con Miguel me llamaron para hacer un calendario para Playboy. Ya me habían contratado y tenía que ir a Panamá para hacer las fotos, pero a él (Miguel) no le gustó la idea, así que le dije ' Mira papito; o tenemos un hijo me voy '. Yo lo amenacé ... nos fuimos a Miami y regresé embarazada”, reveló Tilsa Lozano, quien además señaló que tuvo que cancelar el proyecto.

"Yo me moría por ser mamá. Yo dije que el día que lo sea, cuelgo las tangas y el calateo. Siempre quise tener dos hijos", agregó.

En otra parte de la entrevista, la popular ‘Tili’ dio detalles de sus inicios en el modejale y de la primera vez en que posó desnuda. Ella reveló que le gustó posar con pocas prendas y fue así que inició en ese mundo. No obstante, cuando empezó su romance con Miguel Hidalgo dejó de exponer su cuerpo.

“Conozco a Miguelón hace 10 años. Él y yo nos llevamos bien. Él es el hombre más importante de mi vida”, confesó la empresaria.

Tilsa Lozano y su separación amigable de Miguel Hidalgo

Tilsa Lozano contó que el tema de una ruptura es muy delicado, sobre todo cuando hay hijos de por medio.

“Los primeros meses si fueron de tensión, pero nos sentamos a hablar cuando se curaron un poco las heridas, siempre sabiendo que nuestros hijos son lo más importante”, señaló.